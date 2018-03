– Norge må beholde råderetten over vannkrafta!

Meninger

Hvis Norge underlegges EUs tredje energimarkedspakke i EØS betyr det at EU får diktere norsk kraftpolitikk.

Norsk vannkraft har i over hundre år gitt lys og varme, en enorm verdiskapning, verdens mest miljøvennlige industri og mange tusen arbeidsplasser. Nasjonal styring og kontroll har skapt et industrieventyr som har gitt oss velferd og et teknologisk forsprang på flere felt. Det er ikke naturressursene i seg selv som har gjort Norge til en rik nasjon, men de institusjonelle ordningene som har forvalta verdiene til det beste for hele landet. Rokker vi med vår kontroll over kraftpolitikken kan det sette de norske ordningene knyttet til offentlig eierskap, hjemfall, konsesjonslovgivning, grunnrenteforvaltning og skattelovgivning i spill.

Da EØS-avtalen ble inngått i 1992 ble det lagt til grunn at norsk energisektor i svært liten grad ville bli berørt av EU-retten. Dette har vist seg å ikke holde stikk. Våre erfaringer med EØS bør derfor gi grunn til å være ytterst varsomme. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. En av konsekvensene er at vi importerer europeisk strømpris og mister vår viktigste konkurransefordel - stabil, lav strømpris til den kraftkrevende industrien. Norge mister styring med overføringskapasitet og strømflyt, og kan også bli pålagt å bygge og betale for nye strømkabler til utlandet. Det vil være en åpenbar suverenitetsavståelse.

Nylig utførte Sentio Norge en medborgerundersøkelse som viser at ACER har dårlig demokratisk oppslutning i Norge. Bare 8,8 % støtter forslaget om tilslutning. Et samla LO har også sagt nei til tilslutninga. Det er ikke så rart. Vi risikerer nemlig å sende våre industriarbeidsplasser som er basert på kortreist kraft ut av landet, og ødelegge norsk natur i samme slengen. Ved eksport forsvinner 20% av energien. Utbygging av nye vindmølleparker, og effektkjøring av vannkraftverk på grunn av svingninger i den europeiske energietterspørselen, vil ødelegge landskapet og det biologiske mangfoldet. Det er verken miljøvennlig eller særlig smart.

Det ligger store muligheter i å utvikle Nordland som grønt industrifylke. Men da må vi ikke finne på å underlegge oss EUs energibyrå ACER, slik at EU får råderett over krafta. Det skal være norsk kontroll over norsk kraft og industripolitikk. Rødt vil derfor kjempe for at Stortinget skal si nei når saken skal behandles på torsdag.