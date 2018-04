– Vi har en veileder for gudstjenester allerede, takk

Meninger

De blågrønngule melder i disse dager at de har kommet til enighet om skolegudstjenester. De har ikke blitt enige, slik KrF ønsker å fremstille det, om at skolene er nødt til å takke ja til gudstjenester i skoletiden. Derimot har de blitt enige om at det skal lages en veileder for skolene for når det skal gjennomføres skolegudstjenester.

Venstre, Høyre, FrP og KrF bør derfor minnes på at det allerede eksisterer et regelverk, en veileder om gudstjenester i skoletiden.

Faktisk produserte Utdanningsdirektoratet denne allerede i 2009. På tross av at den er blitt revidert noen ganger frem til i dag så er det i utgangspunktet det samme regelverket. Eller veilederen om du vil. I tillegg til å fortelle oss at øving til gudstjenester skal behandles likt som selve gudstjenestegjennomføringen er Utdanningsdirektoratets regelverk som følger.

Skolegudstjenester:

kan ikke være en del av KRLE.

må være vedtatt sammen med foreldregruppen.

må være informert om på en god måte og i god tid.

krever en god fritaksordning.

må ha et likeverdig og godt alternativ.

må være reelt valgfritt.

må informere med likeverdig informasjon om begge alternativer.

bør ikke være semesteravslutning.

bør ha aktiv påmelding.

bør ikke skje siste dagen før ferien.

Dette minner meg veldig om en veileder. Jeg kan sikkert ta feil. Det er ingenting i denne veilederen som tvinger skoleledere til å takke ja til gudstjenester i skoletiden og det er heller ikke noe her som gir kristendommen en ekstra prioritet inn i norske skoler. Så det kan umulig være en veileder.

På tross av at Den norske kirke og luthersk kristendom har en lang historie i Norge så er det dag slik at de færreste tror på en eller flere guder, en stor andel av Den norske kirkes medlemmer er ateister, og den gruppen i samfunnet som vokser raskest er de som ikke er medlem noe sted. Dette må Hans Fredrik Grøvan i Kristelig Folkeparti ta inn over seg. Staten, det offentlige, og skolen kan ikke lenger tvinge gjennom et religiøst syn. Det ser jeg at dagens forslag i Kristelig Folkeparti legger opp til.

Når vi vet hvor dårlig dagens regelverk for gudstjenester i skoletiden fungerer, når vi vet at Mo oppveksttun i Møre og Romsdal har tatt med elevene på gudstjeneste 4 ganger i året uten å bry seg nevneverdig om regelverket, og når vi vet at Norge allerede i 2007 fikk kritikk av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for sider knyttet til dagens praksis av gudstjenester i skoletiden, kan vi da fortsette med dagens praksis?

Kristelig Folkeparti, vi har allerede en veileder som forteller oss hvordan norske skoler skal praktiserer gudstjenester i skoletiden. Det vi trenger er et press på skoler som i dag ikke oppfyller dette regelverket. Kan dere ikke heller hjelpe oss med det?

Christian Lomsdalen, lektor og styremedlem i Human-Etisk forbund