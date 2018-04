– Løftebrudd fra Samferdselsråden

Meninger

Under fylkestingets samling i Narvik stilte Venstres May Valle spørsmål angående krav til at NEX2 skal være godsførende. Bakgrunnen var at det i anbudsgrunnlaget ikke er stilt krav til godsførende NEX2.



Samferdselsråd Svein Eggesvik har i møter med både Hamarøy og Steigen kommuner lovt at NEX2 skulle ta gods. Dette skjedde både før og etter vedtak om samferdselskart.



Etter å ha studert anbudsgrunnlaget, oppdaget jeg at her var det muligens noe som ikke stemte. Svaret fylkesrådsleder ga til fylkestinget (på vegne av samferdselsråd Svein Eggesvik) – bekreftet dette. Krav til gods er ikke lagt inn verken på Helnessund-ruten eller NEX2. Et siste løfte om å gå i dialog med kommunene før kontrakt underskrives, gir lite håp om bedring, da endring er vanskelig når anbudsgrunnlag er utlyst, besvart og vedtatt.



I nåværende anbudsrunde fører Nex2 gods. Dette er av stor betydning for lokalt næringsliv langs ruten.



Dette er nok et eksempel på hvordan sentralistiske Ap,SP,SV,KRf på fylket gjør det vanskelig for folk og næringsliv i kystkommunene.