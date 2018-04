– Reduser Norges klimarisiko!

Meninger

Skal vi nå målene i Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarminga til godt under to grader, må betydelige deler av verdens fossile ressurser bli liggende i bakken. Det motsatte innebærer stor økonomisk klimarisiko for Norge.

Markedet for olje og gass er usikkert og utsatt for betydelige svingninger, mens fornybarmarkedet er i kraftig vekst. Det er her framtidas løsninger finnes. Venstre vil bringe Norge i front av denne energiomstillinga. Den store delen av norsk næringsliv som er knytta til olje- og gassnæringa, må vris i retning av fornybare energikilder og grønne løsninger. Da må virkemidler som hittil har tjent olje- og gassnæringa revurderes for å redusere Norges eksponering, samtidig som vi utvikler nye virkemidler for å stimulere utvikling av fornybare energikilder.

Fram til i dag har ordninger som leterefusjonsordninga, fribeløpet og avskrivningsreglene tjent olje- og gassnæringa og staten vel, og har gjennom årene bidratt til at olje- og gassnæringa har generert betydelige beløp til den norske statskassen. Det skal vi være takknemlige for! Det er imidlertid høyst usikkert hvor lenge dette vil fortsette.

Venstre vil se på helheten av Norges eksponering mot olje- og gass, og selge ned de mest risikable delene først. Samla innebærer de ulike ordningene at staten er kraftig finansielt eksponert mot en næring med økende finansiell risiko. I tillegg virker ordningene i gitte situasjoner som en subsidie, og fører til gjennomføring av samfunnsøkonomisk ulønnsomme investeringer. Ordningene ble etablert i en periode da man forventa stadig høyere inntekter fra oljevirksomheten. Vi skal fortsatt drive med oljeaktivitet, men det grønne skiftet er i gang! Oljevirksomheten står overfor en nedbyggingsfase, med betydelig økt finansiell risiko.

Venstre vil derfor redusere statens andel av risikoen knyttet til letevirksomhet, oljeboring og transport av olje og gass, og overføre en betydelig del av denne risikoen til selskapene som driver virksomheten. Vi vil blant annet fjerne leterefusjonsordninga. Vi vil redusere friinntekten og avskrivingssatser, slik at petroleumsskatteregimet ikke gir incentiver til potensielt ulønnsomme investeringer. Vi vil at Petoro og Oljedirektoratet ikke skal være en pådriver for nye investeringer i eksisterende felt som har som hensikt å gi økt produksjon etter 2040. Vi vil åpne for at Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet) kan investere i unotert infrastruktur for fornybar energi, med samme krav til åpenhet, avkastning og risiko som øvrige investeringer i SPU.

Av hensyn til hvordan vi forvalter skattebetalernes penger, velferdsstaten og naturen kan ikke Norge tillate seg å vedde mot Paris-avtalen!