Meninger

Dette er PALS Kilde: Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge: PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. Tiltakene bidrar til å redusere antall elever med atferdssproblemer og fremmer god sosial og skolefaglig læring.

Tilpasset av Arnesen & Meek-Hansen, 2008 etter: Walker, Covin & Ramsey, 1995; Horner & Sugai 2007 Elever som ikke nyttiggjør seg universelle forebyggende tiltak, blir tidlig identifisert slik at de raskt kan få tilpassede støttetiltak. Ofte er det bare noe få elever som står for en stor andel av skolens atferdsproblemer. Likevel kan disse påvirke hele skolens læringsmiljø negativt.

PALS vurdert av UngSinn UngSinnpanelet klassifiserer PALS som «et funksjonelt virksomt tiltak på evidensnivå 3». UngSinn finner at PALS er «godt beskrevet gjennom flere norske og internasjonale fagartikler, i en egen fagbok og i bokkapitler i tillegg til at det er mye litteratur om den amerikanske PBIS». En finner videre at «det er en logisk sammenheng mellom målsettinger, metodevalg og målgruppe», og at «mekanismene man i PALS antar fører til mindre atferdsproblemer, positive atferdsmønstre og et godt læringsmiljø er forankret i psykologisk og pedagogisk teori og empiri». Les klassifiseringen og vurderingen fra UngSinn: PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og sammhandling Miljø for god læring Skjerper innsatsen mot mobbing og trakassering



Dette systemet har Sortland kommune tenkt å pålegge alle ansatte i Sortlandsskolen.

Saken skal opp til behandling allerede 27. september i kommunestyret.

I korte trekk er PALS et «evidensbasert» program som baserer seg på ytre belønning av barns adferd.

Dersom vi begynner å fokusere på hva barn gjør, og ikke hvem de er, tror jeg det fort kan bære galt av sted.

Hvilket samfunn skaper vi ved å lære barn og unge at det er ytre anerkjennelse som teller?

Hvor blir det da av den indre motivasjonen?

Om elevene ønsker å hjelpe til, av egen indre glede, hva skjer da om vi kun belønner dem med «Billige plastkort»?

Oppvekstsjef i Sortland, Erik Strand, kjenner seg ikke igjen i Liset sin beskrivelse av PALS: – PALS vil skapeforutsigbarhet for lærere og elever Oppvekstsjef i Sortland, Erik Strand, kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av hverken måten PALS blir implementert eller måten man har kommet frem til at programmet er rett for Sortlandsskolen.

Hvor er lærerne i dette? Alle lærerne i Sortland sitter på forskjellige typer kompetanse.

Et atferdsrettet program vil redusere lærernes muligheter for å gjøre egne pedagogiske vurderinger.

Har vi så dårlige lærere i Sortland at de ikke skal få muligheten til å tenke selv?

Har vi så store problemer med elevene i Sortlandsskolen at det må kjøpes en «Quickfix» fra eksterne aktører?

Det sies at PALS ikke koster noe, så hvorfor skal man da bevilge 2,6 millioner til dette de neste tre årene?.

PALS benytter seg av et rapporteringssystem som heter SWIS hvor man skal drive med atferdsrapportering som forskere skal ha tilgang til.

Selv om det sies at opplysningene skal være anonymt blir dette vanskelig da det er små og gjennomsiktige forhold i kommunen. Er dette ok?

Er det lov å sende fra seg slike personopplysninger om våre barn?

Er foreldrene klar over at barna og barnas atferd blir gjenstand for forskning.

Er foreldrene hørt?

Mener foreldrene det er greit at barna blir utsatt for dette

Jeg mener PALS-systemet er antidemokratisk i og med at det reduserer barnas muligheter til medvirkning i skolen. Systemet handler hele tiden om hvordan barn svarer til de voksnes forventninger og det er dette de blir belønnet utifra. I ytterste konsekvens kan dette bryte med Barnekonvensjonen artikkel 12 som lyder:

«Alle barn har rett til å seie meininga si, og deira meining skal bli tatt på alvor»

Med elever som samler på bra-kort for fine handlinger skaper vi øyentjenere, som hver gang en voksen går forbi "gjør noe hyggelig" for å oppnå BRA-kort. Hva skjer når den voksne snur seg vekk?. Det kan også bli en dobbel belastning for den som allerede blir utsatt for mobbing/ krenkelser. Han/hun får "snille ord" kastet mot seg i det læreren kommer forbi, mens han får stygge blikk når læreren har snudd seg bort igjen. Man kan til og med ende med å belønne mobberne.

Avslutningsvis vil jeg peke på at dette kan føre til kompetanseflukt.

Om man får et system som blir presset nedover oss fra toppen, vil alle som er ubekvemme med det enten "innrette seg" eller måtte finne seg en annen jobb. Det er ikke rom for å stille kritiske spørsmål da dette kan oppfattes som sabotasje, og man risikerer å bli ansett som illojal.

Jeg blir selv rammet av det siste punktet og det syns jeg er synd siden jeg trives med mitt virke i Sortland kommune.