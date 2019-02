– Utenlandske vogntog: Et bingospill med folks liv og helse

Meninger

Ofte må det tragiske ulykker til før sikkerheten langs veiene vekker debatt. Dessverre. De siste årene har trafikken med utenlandske vogntog økt i Norge. Mange i dårlig teknisk stand. Slitte sommerdekk på vinterføre, og bremser som ikke fungerer optimalt, er en gjenganger. Det er en kjensgjerning at kvaliteten på dekkene utgjør mye for kjøreferdigheter og bremselengde. På smale, svingete og glatte veier mange steder eksempelvis i Vesterålen er dette et "bingospill" med folks liv og helse.

En annen trafikkfarlig faktor er slurv med hviletidsbestemmelser. Noe som kan medføre trette og uoppmerksomme sjåfører, som i verste fall sovner bak rattet. Dessuten mangler mange sjåfører fra for eksempel østeuropeiske land erfaring og kompetanse kjøre på norske veier. Ekstra utfordrende er det vinterstid. Det er nesten ikke en dag at disse vogntogene på mange tonn ikke havarerer på et eller annet vis langs veiene våre.

Derfor er det ekstra skremmende at trenden er større og tyngre kjøretøy. Samtidig som godsanalyser viser en sterk vekst innen denne bransjen. Det er forventet en økning på 40.000 vogntog på veiene - hvert år! Riktignok viser statistikk at antall drepte i trafikken samlet sett går ned. Men for dem ulykker rammer er det like forferdelig, og liten trøst i positiv statistikk(!) Og fakta er at Norge har rundt 35 prosent flere drepte i ulykker med tunge kjøretøy enn andre europeiske land. Kanskje kan dette ha sammenheng med også krevende kjøreforhold mange steder.

Nestoren innen akuttmedisin, Mads Gilbert ved UNN, har også advart mot en for dårlig akuttberedskap. Adekvat og rask helsehjelp når ulykker skjer kan utgjøre forskjellen på liv eller døde. Noe må gjøres for å gjøre det betraktelig tryggere å ferdes langs veiene våre. Og politikere; det haster få ulike tiltak på plass!