Meninger

Som politisk aktiv gjennom mange år har jeg sett en utvikling jeg ikke liker. Det benyttes stadig flere teknikker for å angripe politiske motstandere for ting som ikke har med politikk å gjøre. Det er uredelig, usaklig og bidrar til politikerforakt. Trenden er vanskelig å forsvare seg mot, men personlig tror jeg alle som engasjerer seg politisk tjener på å opptre med respekt og holde seg innenfor visse logiske regler. Dessverre sklir det ut i blant.

Sist ute er politisk rådgiver for MDG i Nordland, Toine Sannnes. Hun postet i går følgende på Facebook:

«Så har Sortland SV sin kommunestyre representant, Oddmund Enoksen fått omtale i Resett. Et magasin som til de grader bygger opp rundt fremmedfrykt og farlige strømninger. Resett holder seg med et kommentarfelt, som ministeren nylig uttalte dette om: "Det Resett slipper gjennom, det er skremmende. Det er farlig. Jeg blir fysisk dårlig av å lese det. Resett-redaktøren bærer et tungt ansvar når han slipper gjennom den type kommentarer, sa Jan Tore Sanner". Det er altså i dette klimaet Sortland SV sin representant får sine meninger referert.»

Les Oddmund Enoksens innlegg her.

Sannes’ poeng er at Oddmund Enoksen har uttalt seg om noe på VOL, og en blogg på ytre høyreside har sitert VOL. Enoksen har ikke selv uttalt seg til Resett, han trenger ikke engang være klar over at kom til å bli sitert. Han kan heller ikke hindre sitatet, siden det er gjengitt i en avis. Enoksen har ingenting med Resett å gjøre, men det ignorerer Sannes totalt.

I sin iver etter å sverte en politisk rival, driver hun det som kalles «brunskvetting»: Hun insinuerer at Enoksen er rasist eller lider av fremmedfrykt. Hvorfor skulle han ellers bli sitert i Resett? Hun sier det ikke rett ut, men det er bare en måte å forstå dette: Fordi en rasistisk blogg siterer ham, må Enoksen være rasist. Det syns jeg er såpass langt over grensa at jeg må reagere. Det verste er selvfølgelig at Sannes etterpå kan si at hun slett ikke har kalt noen rasist, og det er riktig nok, men hele posten har bare én eneste hensikt, og alle skjønner hva det er.

Det er fullstendig uakseptabelt at vi skal få et ytringsklima der man ikke kan uttale seg om ting i frykt for at en gruppe man ikke liker skal si seg enig. Hvis man skal bli svertet med «guilt by association» hver gang man er enig med noen som er upopulær vil det det offentlige rom bli rungende taust. Ingen kan forsvare seg mot en slik taktikk.

Sannes bør offentlig be Enoksen om unnskyldning, og forplikte seg til å gjennomføre en renhårig og respektfullt valgkamp. Det har SV tenkt å gjøre, og det oppfordrer vi alle andre til også.