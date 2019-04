«Vi kan ikke bare legge skylden på influencerne»

Meninger

Vi kan ikke bare legge skylden på influencere, det blir nemlig for enkelt. Vi må se på hvordan vi snakker om mat, kropp og oss selv når det er barn tilstede. Vi må starte tidlig med å fortelle barna at det man ser på internett ikke stemmer overens med hvordan livet faktisk er.

Grensen for hva influencere og bloggere har lov til å dele, er blitt satt ved at man ikke skal reklamere for kosmetiske inngrep og ikke dele ut rabattkoder på fillers eller andre kosmetiske inngrep.

Debatten har altså ikke kommet lengre enn som så. For hvilken grense skal vi sette for de som er påvirkere? For de som tjener grovt med penger på unge jenter og gutter sin usikkerhet?

Jeg tror ikke løsningen på problemet er å angripe enkeltmennesker, ei heller bransjen som en helhet. Problemet er ikke bloggere, youtubere eller såkalte Instagram-modeller.





Problemet med kroppspress starter mye tidligere enn som så. Det starter for de fleste som barn rundt middagsbordet hjemme eller på besøk hos andre når du hører de voksne snakke om slanking og dietter, eller når du i barneselskap hører de voksne takke nei til kake fordi de må passe på vekta fordi sommeren nærmer seg. Voksne har en tendens til å tro at barn ikke følger med på samtalene som foregår rundt dem, men der tar de kraftig feil.

Kroppspress har eksistert siden tidenes morgen, og dessverre lever vi nå i ett høyteknologisk samfunn der vi til enhver tid jakter på det perfekte. Bildene som legges ut på internett har som regel gått gjennom ett filter eller to, og er gjerne redigerte.

Sånn har samfunnet vårt blitt, for vi vil ikke vise det som ikke er perfekt. Vi viser frem en filtrert og perfekt versjon av oss selv på internett. Det er om å gjøre å være best. Best i alt fra skole, trening, skjønnhet og interiør.





Fra jeg var en liten jentunge har jeg sett vakre retusjerte damer pryde forsidene på store magasiner, jeg har lest om Britney Spears som sverger til litervis med vann og kun spiser grønnsaker. Det er ikke til å stikke under en stol at vi blir påvirket av det vi ser på internett, i samtale med venninner, i bladene vi leser og av familiemedlemmer.

Men samtidig er det er ikke så rart at plastisk kirurgi er blitt normalt, og at bloggere skriver om det som om det skulle være like vanlig som å vaske klær.





Vi får se plastisk kirurgi i beste sendetid på TV daglig. TV 2 Bliss sendte i 2011 serien Bridalplasty der 12 kvinner som var forlovet kunne vinne plastiske operasjoner. Vinneren fikk bryllupet betalt og dekket inntil 18 plastiske operasjoner. Er det da så rart at influencere som har vokst opp med plastisk kirurgi ser på dette som normalt? Er det rart at dagens påvirkere selv har blitt påvirket?

Vi kan ikke bare legge skylden på influencere, det blir nemlig for enkelt. Vi må se på hvordan vi snakker om mat, kropp, og oss selv når det er barn tilstede.

Vi må starte tidlig med å fortelle barna at det man ser på internett ikke stemmer overens med hvordan livet faktisk er. Vi må fortelle dem at selv om du har komplekser så er det helt normalt, vi alle har dem, og en operasjon kommer ikke til å gjøre deg noe lykkeligere, tvert om, det kommer til å gi deg flere komplekser som du føler du må fikse på.





Vi må fortelle barn og unge at det å være «influencer» faktisk er en jobb. En jobb der de tjener på andre sin usikkerhet. Vi må bevisstgjøre at det viktigste er om du er snill, og et godt medmenneske.

Vi som følgere må også være bevisste på vår påvirkningskraft. Vi har ett ansvar vi også, som følgere, for vår egen psykiske helse. Ikke følg den personen som gir deg dårlig selvfølelse. Følg dem som gir deg en god selvfølelse.

Vi har flere flotte forbilder å se opp til, og for meg er Sophie Elise en av dem. Selv om hun har gjennomgått flere operasjoner, og til tider bommer ganske kraftig på sine innlegg, så er hun også ei jente som blogger om psykisk helse, dyrevelferd, palmeolje, flyktning og klimakrise.

Hun er ei ung jente som har vokst opp med retusjerte damer og plastisk kirurgi på TV, og hun er ett produkt av nettopp det. Vi kan ikke snu dagens samfunn ved å hakke på enkeltpersoner, det blir litt for lett, og denne debatten er så mye viktigere enn det.

Den fortjener bedre, og de unge som vokser opp i dag fortjener bedre.