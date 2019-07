«Heia haue og heia Hadsel Kommune»

Meninger

Dagen etter så står det å les om i VA om overnemte flåtefartøy.

– Synes reaksjonen streng. Spørs om det er like artig med teine-fangst i sandkassen Fredrik Ness og familien bor i Børøya Brygge, og elsker aktiviteter på havet. Nå har de fått pålegg og varsel om tvangsmulkt fra kommunen for å fjerne ei el-flåte som ungene har brukt til teinefangst. – Jeg synes det er en hard reaksjon, sier Ness.



Jauda.....æ had rett,det va nån heldige unga som «eide»/benytta den fine farkosten tel lek,læring & morro i fjæra! Men kor lenge va Adam i Paris, å artig det ska man ikkje ha det!

I alle fall ikkje i Hadsel kommune!!!

Bekymringsmelding til Hadsel kommune ligger bak reaksjonen Det er en bekymringsmelding om er bakgrunnen for reaksjonen fra Hadsel kommune, som gir pålegg om tilbakeføring av friområde for allmenn bruk og innhold. Til og med bålplass blir krevd fjernet fra området.

Her va det nemlig kommen pålegg både om fjerning av farkosten å trussel om tvangsmulkt!

Hjelpes mæ vel, ei lita flåte!!!!??

Ikkje e den i veien førr nån, å ikkje tel sjenanse så ka farsken e problemet?

Jau,nån ha klaga....

Vedkommende som har sendt inn denna klagen lider utvilsomt av den meget vanlige og SVÆRT alvorlige sykdommen «AVINDSJUKA»!!

At klagen blir tatt tel følge av Hadsel kommune på alvorligste vis sei jo litt om de som sett med styre & stell... i værtfall i mine øya! Her e jo både fjæra & natur nok tel alle, så la nu ungan få lov å lek sæ.

Det må nu vær mykje bedre det enn at de sett inne å trøkk på en skjerm?!