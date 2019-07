Togskammen i nord

Meninger

I nord raser debatten om Nord-Norgebanen (NNB), men i sør er det stille. Hvis du som leser ser litt spørrende ut nå, og lurer på hvorfor du burde tenke på Nord-Norgebanen, så er det ikke veldig merkelig. Det er nemlig nesten ingen medier i sør som har omtalt at Jernbanedirektoratet 1. juli kom med en utredning om å forlenge jernbanen i nord fra Fauske via Narvik til Tromsø.

Kortversjonen av utredningen er at den ikke er en full konseptvalgutredning (KVU), er basert på trasévalg fra 1992, og anslår NNB til å koste mellom 113 og 120 milliarder. Banen vil kutte store mengder CO2, men vil ikke være samfunnsøkonomisk lønnsom. Det kan være greit å huske at nesten ingen store samferdselsprosjekter er lønnsomme, de bygges av nasjonal interesse, og for å skape ringvirkninger. Det kan også være greit å huske at fergefri E39 er priset til 340 milliarder, bare sånn i tilfelle du syns Nord-Norgebanen hørtes dyr ut.

Nord-Norgebanen har vært utredet før, både i 1992 og 2012, og begge ganger ble prosjektet lagt i skuffen. Relevansen i denne omgang er at jorda holder på å ta fyr, så nå er til og med en Høyreledet regjering villig til å kikke på prosjektet, hvis det kan tilfredstille Venstre og kutte litt CO2. Eller, regjeringen er jo ikke villig til å bygge banen, det gjorde samferdselsminister Dale klart allerede i februar, mange måneder før utredningen var ferdig. Statsminister Solberg vil på sin side at transport i Nord-Norge skal gå med selvkjørende, elektriske vogntog. Statsministeren oppfordres til å stille på testkjøring selv, gjerne en vinterdag på Saltfjellet. Imens venter vi i nord fortsatt på at jernbanebyggingen som stanset i 1962 skal gjenopptas.

Men er det en sjanse for at det skjer? Når regjeringen avviser prosjektet før det er utredet ser det stygt ut. Det som gjør det mye verre er at nesten ingen store medier har kommentert saken i det hele tatt. Hverken VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv eller Aftenposten har laget en eneste sak fra 1. til 12. juli. Ikke EN. Neste gang du syns nordlendinger maser mye om at landsdelen blir ignorert, kan du tenke over hva du ville følt hvis det suverent viktigste samferdselsprosjektet i din halvdel av landet, som du hadde ventet på i snart seksti år, ikke engang ble nevnt i media når utredningen var ferdig. Skryt til Klassekampen og NRK, som begge har nevnt saken.

Så hvorfor bygge Nord-Norgebanen? I tillegg til rask og sikker transport av enorme og økende mengder fisk, fjerning av trailere som overbelaster veisystemet og gjør det farlig for bilister, er nok utslippskutt det viktigste. Når Norge nå står på randen av å innse at vi må gjøre noe med klimakrisen, så er det verdt å huske følgende: Nord-Norge er den landsdelen med mest gods. Det er også den landsdelen der godsmengden forventes å øke mest. Transportsektoren står for nesten tredve prosent av CO2-utslippene i Norge, og disse utslippene må kuttes kraftig. Jernbane er den transportformen vi vet om som slipper ut minst CO2.

Ett stort og symboltungt prosjekt (gjett hvilket!) kan altså løse både gods- og utslippsproblemene i nord. Det er dessverre et prosjekt som blir ignorert av politikere og journalister i sør, men som genererer enorm debatt (og sinne) i nord. Den observante leser lurer ikke lenger på hvorfor han bør tenke på Nord-Norgebanen, han lurer på hvorfor han ikke har tenkt på den før. Nord-Norgebanen er ikke bare en mulighet, den er en nødvendighet, og det er en skam at debatten om tog i nord ikke engang blir tatt i sør.

Når de apatiske journalistene i hovedstadsavisene har spist opp jordbærene på hageselskapene og våknet fra sin sommerlige Chablisrus, klarer de kanskje å legge sammen to og to de også. Oppgaven da blir spørre alle andre maktmennesker i hovedstaden hvordan de har klart å ignorere halve landet, nok en gang.