Meninger

Regjeringen åpner armene for «turistfiskere» fra hele verden. De kan fiske hvor de vil i Norge, hvor mye de vil, hva de vil og til alle årstider og alle døgnets tider. Regjeringen har satset på at turistfiskebedriftene skal passe på seg selv og ellers stole på at kystfolket skal overvåke fremmedfiskerne. Vi i Senterpartiet konstaterer: Dette er utslag av naivitet eller toskeskap. Når regjeringen tillater uregulert og ukontrollert turistfiske må regjeringen også overvåke dette.

Ved regjeringens velsignelse har «turister» adgang til fisket til fortrengsel for kystfolket uten at det brukes en krone til håndhevelsen av slikt fiske. Ta min hjemkommune som eksempel: Det er 40.000 gjestedøgn i Hasvik pga turistfisket. Snittfisket på festivalene ligger aldri under 50 kg pr. dag på 5 timers fiske pr. deltager. Om vi ganger 50 kg pr. gjestedøgn så får vi bare for Hasvik 2 millioner kg rund fisk. Det gir mange sjarkkvoter – som regjeringen heller gir «turistene» enn til norske, unge rekrutter.

Alle, med unntak av dagens regjering, skjønner jo at turistfisket må reguleres og overvåkes! Dvs. at det med frisleppet for personer som kaller seg turistfiskere også må følge med midler til permanent tilstedeværelse av politi og kontrollverk på alle lokaliteter som huser den stadig økende strøm av «turistfiskere». Vi i Senterpartiet krever at det umiddelbart innføres på-stedet-kontroller i fiskevær der turistfiskerne opererer. Regjeringens nedbemanning av lokalt politi og Fiskeridirektoratets kontrollverks manglende tilstedeværelse ved turistfisket inviterer til organisert fiskejuks. Det kan f.eks. skje slik:

Fisk på f.eks. 5 kg. fanges og bringes til land. Fisker skjærer ut «loinsene» på i underkant av 2 kg. Resten kastes på havet. «Loinsene» lagres i frysekonteinere og frysebokser. Fisken fryses inn på f.eks. «felles-frysa» som eies av kommunen. Fisken sendes sørover med trailer, eller egne biler/varebiler. Omsetning skjer i inn og utland. Alt dette er selvsagt svart inntekt. Slik er det langs hele kysten. Det er stikkprøve-kontroller når fiskerne kommer til grensa i nord, men om du først drar sør i Norge så reiser du der trygt ut av landet med «svartfisken».

Så jeg spør vår turistfiskeregjering: Hvor er midlene til å håndheve det rovfiske som turistfiskebedriftene – de fleste av dem utenlandske «turoperatører» – står som mellommenn for? Er det egenkontrollen som gjelder?

Senterpartiet har kjørt saken i Stortinget; Dokument 8:96 (2018–2019). Vi krevde at: «Nå må staten følge opp og straffe de som driver ulovlig i turistfiskebransjen, hardere enn i dag. Kontrollen må økes for å unngå tilrettelegging for ulovlig utførsel av fisk». Forslaget munnet ut i et krav om at «Stortinget ber regjeringen øke bøtesatsene ved ulovlig utførsel av fisk».

FrP og H og de øvrige regjeringspartier stemte ned forslaget. Dette sørgelige faktum viser at turistfiskepartiene er mer opptatt av å stanse Senterparti-forslag enn å få til en stopp i turistfiskekriminaliteten.

Skal fiskeristatsråden representerer det norske kystfolk eller «turistoperatører» som tilrettelegger for storstilt svartfiske og smugling? Regjeringspartiene har valgt det siste.

Hvis noen skulle være i tvil: Vi i Senterpartiet representerer kystfolket og står klare til å overta.