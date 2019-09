Så ble det et bompengevalg i Sortland også

Meninger



I de siste dagene har Veipakke Vesterålen vært lansert av politikere og næringsliv. Nye veier i regionen vil alle ha, og politikerne våre ønsker seg spesielt en oppgradering av Vesterålsgata (hovedgata) gjennom Sortland sentrum. Men en slik oppgradering kan komme med en skikkelig bismak. Bompenger. Den vanlige mann i gata skal flås enda mer.



For å sette dette i perspektiv: Hålogalandsveien, forlenge siden vedtatt og snart påbegynt, inneholder bompengefinansiering. For deg og meg betyr dette at en tur til Harstad koster 105 kr i bompenger. Hver vei. I tillegg kommer bomringen lokalt i Harstad. Så kommer bilkostnadene oppå det igjen. Om noen Harstadværinger forventer handlerush fra Vesterålen når nyveien kommer, vil de få seg en skikkelig realitetsorientering. Når vi trekker fra kostnadene til å komme oss til og fra byen er det jo ikke penger igjen å bruke.



En tur til Evenes flyplass blir enda dyrere. Nå blir de billige flybillettene til Oslo brått dobbelt så dyre.

(Tallene over er hentet fra blv.no 4.10.18, referat fra møtet i formannskapet på Sortland).



Samtidig vet vi at Lofast i sin tid ble bygget uten en eneste bomstasjon. Dette viser at det er mulig, om man har standhaftige politikere som jobber for saken og vet hva man vil.



29. august, torsdags kveld i kulturfabrikken fikk jeg avklaringa som jeg har ventet på. I partidebatten ble det stilt et spesifikt spørsmål: Hvem kan garantere at de er imot bompenger? Kun 3 partier rakk opp hånda: Frp, Høyre og Rødt. Disse partiene viste en forbilledlig evne til å stå opp mot at vanlige folk skal bli flådd. Veifinansiering skal stat og fylket ta seg av.



Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Krf viste denne kvelden at de takker ja til bompenger for å få oppgradering av Vesterålsgata gjennom Sortland.



Dette valget blir dermed å dreie seg om bompenger. Så velg klokt. Det motsatte kan koste deg dyrt. Veldig dyrt.



PS! Følg oss i kampen mot bompenger på facebookgruppa «Nei til bompenger i Sortland».