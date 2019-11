– Dagens kommunestyre bør spandere en flerbrukshall med basseng på Strand

Meninger

I 2015 gikk Arbeiderpartiet til valg på at en ny flerbrukshall med basseng på Strand skulle utredes.

Fire år er nå gått og vi har ikke sett noe til denne utredningen.

I følge Tove Mette Bjørkmo og Arild Inga skulle AP ta første taket.

De skulle utrede for flerbrukshall, søke om midler, så skulle det angivelig bare være å sette igang.

Tomten var allerede pekt ut ovenfor lekeplassen på skolen.

I følge Bjørkmo skulle byggingen være igang ca i 2019.

Vi nærmer oss nå slutten av 2019, ikke har vi sett en utredning og ikke har vi sett noen hall.

Det er godt mulig dette skyldes skolestrukturen som skulle endres på, men den har AP selv valgt å skrote i denne omgangen.

Nok om hall.

Strand skole har kul på veggene, kapasiteten er så sprengt at et klassetrinn har tilhold i et eksternt bygg som nå er blitt et permanent klasserom.

Skolen er IKKE egnet for læring i henhold til ny læreplan som rulles ut i disse dager.

Skolen er ikke tilrettelagt for praktisk læring, der er ikke rom, ikke teknologi eller utstyr som tilfredstiller denne typen læring.

Det er ingen spesialrom til for eksempel sløyd eller heimkunskap.

Det er et kjøkken på skolen som til daglig brukes som klasserom.

Helseaspektet ved dette kan det stilles spørsmålstegn ved.

Kapasiteten på skolen er så sprengt at selv SFO brukes som klasserom.

Det er ingen grupperom som gir muligheter individuell opplæring og ingen fasiliteter store nok til å samle alle klasser til felles opplegg innendørs.

For lærere er arbeidsrommet trangt og man sitter som sild i tønne.

Strand er i vekst, og stadig flere sokner til Strand skole og dette er ikke akseptabelt for fremtiden.

En ny «storskole» på Strand skulle bøte på disse problemene. Det er nå en saga blott takket være dagens flertall i kommunestyret.

Det som gjør saken ekstra trist for Strand er at Strand skole er den nyeste av Hinnøy skolene i kommunen og havner nederst på lista nå som kommunen skal flikke på gamle bygg.

Var det dagens og morgendagens brukere som avgjorde dette ved valget, eller var det besteforeldre generasjonen som sprang til urnene ved kommune valget og «berget» bygda si og sørget for at ny skole på Hinnøya ikke ble noe av?

Skal virkelig ny skolestruktur skrotes uten at dagens og morgendagens brukere avgjør

hvilken skole de vil ha for sine barn?

For alt vi vet er dette avgjort av folk som stemte SP pga Andøya flystasjon eller andre eksterne saker, og ikke ny skolestruktur i Sortland kommune!

Dagens kommunestyre bør spandere en flerbrukshall med basseng på Strand. Inkluder gjerne de spesialrommene som mangler på skolen i denne hallen, og om ønskelig kan dere også putte inn klasserommene for de tre største klassene der.

Dagens situasjon er ikke holdbar!