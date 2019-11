– Finansier frivilligsentraler, Erna!

Meninger

Alle vi som bor i en liten eller mellomstor kommune vil snart kunne miste Frivilligsentralen vår. Fra 2021, vil midler til frivillighet gjennom landets mange frivilligsentraler gå fra å bli fordelt per frivilligsentral til en sum per innbygger som en del av innbyggertilskuddet til kommunene. Dette blir en sentralisering av midlene til frivilligheten, som vil ramme mindre lokalsamfunn hardt.

Den totale summen fra staten vil forbli den samme, men ny fordeling vil få svært alvorlige konsekvenser for flertallet av kommunene i hele landet. For frivillighetssentraler vil det virke mot sin hensikt å fjerne øremerkede midler, som har fungert godt i 30 år. Tilskudd går fra flere hundre tusen til skarve titusener kroner i flere kommuner.

Frivilligsentralene gir folk møteplasser, og binder det frivillige og det offentlige sammen. Frivilligsentralene gjør at vi får til mer sammen, og gir innbyggerne mye for pengene. Vi håper statsminister Erna Solberg tar til fornuft, og sikrer kommunene forsvarlige overføringer over hele landet til å sikre frivilligheten ved frivilligsentralene en videre framtid.