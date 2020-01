– Tidskontroll i omsorg og Arbeiderpartiet

Meninger

Administrasjonen i Sortland kommune sto i ferd med å innføre tidsregistrering av ansatte i hjemmetjenesten. Innføringen er utsatt. Grunnen er protester fra fagforeninger og ansatte som på en god måte både har markert motstand mot systemet og samtidig påpekt at dette ikke har vært tatt opp i fora for samarbeid og medbestemmelse i kommunen.

Tove Mette Bjørkmo har svart på innlegget. Les det her.

Rødt har markert samme standpunkt mot denne utviklinga og systemet. Begrunnelsen er at dette er en ny omdreining for å tyne mer ut av ansatte, skape mistillit til og frata fagutdanna personell ansvaret for tjenesten og det legger an til å svekke kvaliteten på tjenesten. Slike systemer er et ektefødt barn av New Public Management (NPM) som er innføring av personalledelse brukt i det private næringslivet for å øke utbytting av ansatte og sikre større profitt. NPM er blant annet basert på omfattende og detaljert målstyring og kontroll. Dette bør avvises både i privat sektor og særlig innafor det offentlige som i all hovedsak yter tjenester til folk.

I to ulike medieoppslag har representanter fra Arbeiderpartiet i Sortland uttalt seg om tidsstyringa av hjemmetjenesten deriblant varaordfører Tove Mette Bjørkmo. Det er bra at også Arbeiderpartiet her skriver at eventuell iverksetting av systemet må behandles på riktig måte ved at partsutvalgene i kommunen skal ha det på sakslista. MEN - Viktigste i denne sammenhengen, er likevel at Arbeiderpartiet i medieoppslagene ikke tar stilling til innholdet og markerer motstand mot denne utviklinga. At partiet ikke er tydelig i slike spørsmål, svekker utviklinga for tillitsbasert personalledelse. Tidsstyring peker derimot i retning at fagpersonell blir mer roboter og fratas tillitt for egen faglighet. Det fins også andre eksempler på Arbeiderpartiets høyredreining i arbeidslivspolitikken i Sortland. Det kom fram både når det ble vedtatt ny arbeidsgiverpolitikk og ved behandling av reglement for Administrasjonsutvalget. I det siste eksemplet snudde partiet etter hvert. Kanskje det også kan skje i andre lignende saker.

Det vil være både trist og skremmende om Arbeiderpartiet sammen med Senterpartiet ender med å gå inn for tidskontroll eller «stoppeklokke» omsorg i Sortland.