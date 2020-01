-Ikke sammenblanding, men påpeking av høyrepolitikk i AP

Meninger

I mitt innlegg om tidskontroll i omsorg og Arbeiderpartiet tok jeg opp at det fins en sammenheng i standpunkter fra Arbeiderpartiet i flere saker som er høyrepolitikk i arbeidsgiverspørsmål. Det er ikke å blande sammen saker slik Tove Mette Bjørkmo framstiller det i sitt svarinnlegg. Poenget er heller ei påpeking av at i flere sjølstendige saker, trekker Arbeiderpartiet i feil retning. I det store bilde utafor Sortland kommune har vi sett lignende politikk.

Det er for øvrig mulig å se en tendens til at det kan endre seg. I Oslo kommune er det på gang ei endring i arbeidsgiverpolitikken bort fra New Public Management. Dette skjer under ledelse av Raymond Johansen (AP) og rettninga er til en mer tilitsbasert personalledelse. Det blir spennende å følge med på resultatet. Jonas Gard Støre har i noen sammenhenger snakka om det samme. Så det er håp om at vi kan se de samme tendensene i det lokale Arbeiderparti. Standpunktet til tidsstyringa i omsorg vil vise om noe skjer i den rettninga.