–Vi må ikke glemme de eldre

Meninger





Våre nærmeste er også våre viktigeste. Det gjelder spesielt de eldre. Mange eldre er nå ensomme, fordi de ikke kan ha kontakt med familie og venner i denne korona-situasjonen. De sitter nå alene hjemme, i omsorgsbolig eller på sykehjem.

De har like stort behov for å holde kontakt med familie og venner nå som før, men får ikke mulighet. Det finnes digitale verktøy som kan avhjelpe situasjonen, som kan gjøre det mulig å treffe dem man er glad i. Hvorfor tar ikke alle kommuner dette i bruk?

«Det er ikke bare korona-viruset man skal passe seg for. Hodet og psyken må også holde sammen.» uttalte en familie som nå har tatt i bruk FaceTime for å ha videosamtale med sin bestemor. Når ektefeller, barn, barnebarn ikke lengre kan besøke sine kjære, så oppleves det svært tungt.

Å kommunisere sammen gjennom videosamtaler, vil aldri erstatte det å kunne treffes fysisk. Men i denne perioden vil det gjøre hverdagen mer innholdsrik for alle dem som dessverre ikke kan ta imot besøk. FrP vil derfor oppfordre alle kommuner om å legge til rette for at de eldre skal få mulighet til å opprettholde kontakt med sine nærmeste.

Noen kommuner har vært fremsynte og investert i nettbrett og enkle datasystemer, som gjør at de eldre får kommunisert med familien sin. Det kan avbøte noe på noe av ensomheten og reduserte livskvaliteten mange føler på.

Det behøver slett ikke være vanskelig. Mange kommuner har etablert enkle systemer. En skjerm kan settes inn i stua, og på den kan man få velge om man vil følge barnebarna sine på snapchat, ringe legen sin for en videokonsultasjon, eller sette opp en skype-samtale med barna sine. Det er ikke engang kostbart.

Fremskrittspartiet er bekymret over alle de som nå ufrivillig mister muligheten til å holde kontakt med sine nærmeste. Vi håper at kommunene nå raskt får på plass systemer som gjør det mulig å forbygge ensomhet og ivareta familiers behov for å holde kontakt med hverandre.

Vi håper dere kjøper inn noen enkle skjermer og enkle datasystemer og tilbyr dette til eldre som bor hjemme, på sykehjem eller i omsorgsboliger. Det vil bety mye for de som da kan få kontakt med dem de er glade i.