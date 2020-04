Det blir lamming uansett

Meninger

Hjemmekontor under lamminga er vanskelig. Det blir så mye fostervæske og blod på gulvet. Det samme gjelder inseminering. Bøndene må overtale kua, mye styr med transport og det kan fort bli mye stress over «unnfangelsen». Det går ut over både lysta og brunsten til kua. Så man kan vel trygt si at veterinærens og bondens hverdag ikke er så mye påvirket av korona uansett hvor mye Pandemi det er i verden og all verdens smitteforebyggende tiltak.

Vi har iversatt gode tiltak:

1. Ikke bli syk!

2. Hvis du blir syk, så hold deg for deg selv, ikke smitt andre, i HVERT FALL ikke veterinærer eller bønder!

3. Tror du at du er i FERD med å bli syk, desinfiser mye innvendig og utvendig med Antibac og akevitt og bli frisk for du må tilbake på jobb fort!

Har forresten aldri spist så mye C-vitamin for å styrke immunforsvaret i hele mitt liv, er begynt å få ORDENTLIG appelsinhud, ikke sånn som Influncerne sutrer over. Vurderte å ta tran, for første gang siden skolealder, og skylle ned med akevitt for ytterlig desinfisering, men nå må vi ikke ta helt av. Noen må jo beholde sertifikatet til utrykning.

Tror jeg satser på bøndenes strategi: et tykt lag med fjøsbakterier blandet med fostervann og blod er ugjennomtrengelig selv for det mest hissige virus. Dessuten sier Trump at det snart går over av seg selv hvis/når det blir varmere, så da kan vi jo egentlig bare slappe av.

Lamminga kommer samme hva som skjer, det samme gjør Gåsa selv om hun frøs godt på føttene da hun landet i snøen, -tell pass åt ho!

I ren fortvilelse/forbannelse er en del saubønder begynte å måke bort snø rundt fjøsen for å få fortgang i smeltinga. Og jeg skjønner dem godt. Nå begynner lammene å komme, og etter hvert må de ut, hvis ikke blir det fullt i fjøsen. Da blir det sykdom, og det vil vi ikke ha vi veterinærer heller.

Når det er godt skiføre i midten av lamminga, blir det mye børbetennelse og jurbetennelse på sauene, og leddbetennelse på lammene. Ordtak fra Stordyrveterinærene i Vesterålen. Amen.

Men vi er klare, korona eller ikke korona. Beredskapsplan for ukontrollert smittespredning er klar, vi har slåss med legene om Antibac`en og hanskene, til og med karret til oss et og annet munnbind bare for å se proffe ut! Vi har skremt/truet bøndene til å vaske kjeledress til oss, ha spriten klar (Antibac, ikke heimbrent, selv om DET kunne jo blitt artige sykebesøk!), og hvis de så mye som hoster eller vurderer et nys mens vi er der blir det ikke flere veterinærbesøk før de har satt inn friske folk.

De første lammene er nå kommet, fin start så langt, men håper inderlig det smelter i marka snart. Et godt vårbeite er helt avgjørende for hvor mye melk søya klarer å produsere, og gir grunnlaget for ikke bare vekst, men også overlevelse av lammene de første ukene.

Vi har antakelig bortimot verdens beste forutsetning til produksjon av lam OG sauekjøtt basert på beiting i utmark. Både vi veterinærer og bønder skal gjøre vårt ytterste for en god start for alle lammene denne våren, håper DU setter pris på norskprodusert kjøtt når det kommer i butikkene til høsten.

Nå blir det kanskje tydelig at hvert land må sørge for sine egne innbyggere og ha matproduksjon som også kan håndtere en krise. Hva hjelper det med et Oljefond hvis grensene stenger og det blir knapt med varer?

Vask hendene, ikke nys i utide, hvis du må så kun i motvind og nyt våren og de fine lammene som etter hvert kommer på markene rundt omkring her i Vesterålen!