- Leker ungene på farlig avfall?

Meninger

En ny undersøkelse fra Naturvernforbundet og Forbrukerrådet viser at fallunderlag i barnehager og på lekeplasser inneholder langt flere miljøgifter enn tidligere kjent. Noen steder er konsentrasjonen så høy at underlagene må håndteres som farlig avfall når de skal skiftes ut.

Fellesnevneren for stoffene er at de lagres i kroppen og på sikt kan påvirke reproduksjon, nervesystem, immunforsvar, stoffskifte, gi hormonforstyrrelser og forårsake kreft. Undersøkelsen påviste også stoffer som kan gi kraftig kontaktallergi og astma. På bakgrunn av dette ber Naturvernforbundet og Forbrukerrådet om et forbud mot plastholdige falldekker i skoler, i barnehager og på lekeplasser.

Tradisjonelt har gummidekkene rundt og under lekeapparater bestått av smeltet eller sammenlimt granulat av oppmalte bildekk, såkalt SBR-gummi. Mens det har vært forbudt å deponere dekkene, har det vært tillatt å gjenbruke gummien i sikkerhetssonene som skal sikre ungene våre mot knall og fall. I Sortland har Miljøpartiet De Grønne tatt til ordet for å vedta utfasing av SBR-granulat i kommunens kunstgressbaner. Så langt har ikke sortlands politikerne vært enige med oss. Nå må vi også se nærmere på gummimattene som legges på uteområdene våre.

Åpenbare fordeler knyttet til tilgjengelighet og vedlikeholdsbehov har nemlig gjort at bruken av slike gummidekker har bredt om seg, og mest sannsynlig finnes disse dekkene flere steder i Sortland. En tydelig trend er at gummi brukes i hele lekesonen, og ikke bare i sikkerhetssonen nærmest apparatene.

For å kunne veie disse fordelene opp mot eventuell helserisiko er det nødvendig med mer kunnskap. I lys av funnene i undersøkelsen har jeg bedt rådmannen redegjøre for gummidekkene i Sortland.

I dag eksponeres vi for en stadig kraftigere cocktail av miljøgifter gjennom mat, kosmetikk og lufta vi puster inn. Stoffene lagres i kroppen og overføres gjerne til neste generasjon. Vi husker alle de gamle kreosot stokkene som tidligere ble brukt på lekeplasser. Nå har vi mer kunnskap, og da er det direkte sløvskap om vi ikke tar dette på største alvor. Her har både lokale og nasjonale myndigheter et ansvar. Tida er inne for å bryte trenden og unngå å utsette ungene våre for nye miljøgifter.