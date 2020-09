- Givergleden lar seg ikke stoppe av virus! 

Meninger





Frivilligheten har mistet mange av arenaene vi vanligvis er på under koronaepidemien. Årets Demensaksjon til inntekt for forskning og lokal innsats for de som rammes av demenssykdom, måtte bli annerledes. På denne tiden pleier våre medlemmer i røde vester å gå med bøsse. I likhet med TV-aksjonen senere i høst, er det ikke mulig i år.

Men givergleden lar seg ikke stoppe. Penger strømmer inn på Vipps 2216 og andre digitale løsninger. Det er ennå alt for tidlig å si hva resultatet blir. Men til alle de mange tusen som allerede har bidratt vil vi si tusen takk!

Givergleden er stor, og det betyr mye. Skal vi komme videre med forskning som kan bidra til behandling for demenssykdom, trengs det penger. Mye spennende skjer på demensforskningsfronten.

Det har kommet nyheter om ny kunnskap om forebygging og medisiner er i siste fase av utprøving. I Norge har vi fremragende forskingsmiljøet på demens flere steder i landet. Nobelprisvinnerne Edvard og May-Britt Moser, er bare ett eksempel på fremragende demensforskning her i Norge.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vi vet hvor tøft det er å leve med demens, også for de pårørende. Mye kan gjøres for å gi mennesker med demens et best mulig liv, men til syvende og sist er det er bare forskning som kan stoppe alzheimer og andre demenssykdommer.

Tusen takk for giverglede og pågangsmot i dette året som er annerledes på alle måter!