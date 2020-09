Nord-Norge - bekymringens landsdel?

Meninger

Torbjørn Jagland snakket i sin statsministertid om Det norske hus. På mange måter ligner det litt på et standardhus av typen bekymringshus. Det har ikke vinduer så vi kan se verden utenfor. På veggene er det bilder i svarte rammer, bilder av det som kan komme til skje av sykdom, ulykker og katastrofer.





Mange i Hadsel har et pessimistisk grunnsyn. Hvorfor er vi et sutrende folk som ser heller mørkt på fremtiden. Er dette noe som kanskje ligger dypt i den nord- norske folkesjelen.





Og hvis vi ikke har dårlig samvittighet, så er vi bekymret for at vi ikke er det. Det er nå på høy tid at vi nå får troen på mennesket tilbake. Vi har ressurser og kreativitet og er sikkert i stand til å løse mange problemer i fremtiden som i dag synes nærmest uløselige. Men vi er lært opp til å se problemene i enhver mulighet fremfor mulighetene i et hvert problem.





Tilfreds og lykkelige blir vi likevel ikke. Mange av oss sliter. Vi har psykiske lidelser. For vi mangler noe, men vet ikke helt hva det er. Den fremtidspessimisme som preger mange av oss er av gammel dato.





Det går en linje fra de gammeltestamentlige domsforkynnere til nåtidens. Men denne pessimisme er det ikke noe historisk belegg for, selv om domsprofeter vil dukke opp med jevne mellomrom med sine skrekkscenarier. For all erfaring tilsier at vi gjennom kunnskap klarer å finne løsninger på de utfordringer vi møter som på mange måter er uløselige. Gjennom forskning, ofte ved hjelp av ny teknologi, har de”uløselige” problemer blitt løst!





Selvsagt er det mørke skyer i horisonten. Klimaendringene er menneskeskapt. Vi har alle et ansvar for klimaet. En bærekraftig utvikling burde angå oss alle. Skipsforlis med oljeutslipp langs kysten viser hvor sårbar naturen er Og i havet er det plast. Selvsagt må vi gjøre vårt for miljøet, men jordskjelv, tsunami og andre katastrofer har vi hatt gjennom hele historien.





Vi skal være ærlige nok til å innrømme at det at oppgavene fremover er vanskelige og krevende. Og løsningene kommer ikke av seg selv. Med ny innen teknologi og vitenskap kan vi kanskje tross alt snakke om fremtidsoptimisme. Og dommedag har stadig blitt utsatt. Det blir den sikkert igjen. Det går ikke rett på dunken!





Hva fremtiden vil bringe vet kun fremtiden. Så vidt jeg vet har ingen nordlendinger dødd av glede. Vi klarer ikke å slippe gleden løs her nord. Selvsagt står vi overfor en rekke utfordringer og problemer som vi av hensyn til kommende generasjoner må løse. Løsningene kommer ikke av seg selv - og slettest ikke hvis vi ikke satser på forskning og ny teknologi. Men regjeringen må ¨aldri glemme at det er en landsdel i nord! Og det er ikke tilstrekkelig at statsråder kommer på besøk av og til!





Noe må gjentas til det kjedsommelige. Det går liksom ikke inn. Det er viktig å være optimistisk og ha en fremtidstro. For vi trenger optimisme og livsmot i Det norske hus, avdeling Hadsel!