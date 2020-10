Styrt avvikling fra Fylkesrådet

Meninger

Dersom det AP- og SP-ledede Fylkesrådet ikke vedkjenner seg det politiske ansvaret de har, er vi alle ille ute. Med de siste kuttene i avgangene Melbu-Fiskebøl har ansvarsfraskrivelsen nådd et nivå som vi ikke har opplevd tidligere i norsk politikk.



På Helgelandskysten utenfor Sandnessjøen er et nytt opprør på gang. Folk er fortvilte over at båt- og fergetilbudet stadig kuttes i små kystsamfunn. Nå kuttes det også kraftig i fergesambandet Melbu - Fiskebøl.

Fylkespolitikerne fra AP og SP innehar snart norgesrekord i det som Senterpartiet selv kaller for sentralisering. Det blir slett ikke bedre av at de samme politikerne fraskriver seg det ansvaret som de er folkevalgt til å ta.



Overføringene til fylkene er gode. Men selvsagt blir det aldri nok. Derfor har vi politikere til å treffe gode valg på vegne av fellesskapet. Ferge- og båttilbudet i Nordland er nå i en situasjon hvor de som har det politiske ansvaret peker på alle andre. Og det samtidig som situasjonen er kritisk.



Mønsteret er en negativ spiral, hvor prisene skrus opp, passasjergrunnlaget svekkes ytterligere, avganger kuttes. Dette er selvfølgelig ikke en villet utvikling. Men mangelen på evne til å ordne opp i det, går på tilliten løs til våre politikere.

Det er ikke én løsning på dette. Delvis handler det om prioritering av hva man bruker penger på. Et nytt fylkesbygg til 300 millioner har Fylkesrådet lett råd til. Poenget er at handlingsrommet utenom lovpålagte oppgaver er betydelig og kan benyttes. Nordland fylkeskommune går med store overskudd hvert år også etter at man har fylt opp fondene.



Vel så viktig er organisering, planlegging og nytenkning. Dette kan man ikke bare overlate til fylkesbyråkrater. Politikerne har det øverste ansvaret. Og ansvar for å lytte til og involvere befolkningen i beslutninger. De har verdifull innsikt som brukere og lokalkunnskap.

Situasjonen vil bare bli verre så lenge de ansvarlige politikerne i Fylkesrådet for Nordland ikke vedkjenner seg det ansvaret de har. Selv om det ikke er en villet utvikling, blir konsekvensen av deres ansvarsfraskrivelse en politikk for styrt avvikling av kysten. Det kan vi ikke tolerere.