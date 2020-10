Meninger

Aller først så er dette et forslag fra regjeringen som regjeringen selv for svare på. Vi har ikke behandlet saken, men det jeg kan være tydelig på er at FrP er garantisten for at rettsstedene skal bestå og styrkes. Det Sp bedriver med her er konspirasjonsteorier.

Så registrerer jeg at Senterpartiet er opptatt av kort vei til tingrettene. Det er bra. Men det er synd at de ikke er like opptatt av dette for folk flest som nødvendigvis ikke skal møte på et rettssted for å få en dom. En kan prøve å reise rundt om i Nordland så vil en se at Senterpartiet har fratatt mange muligheten til å bo å virke langs kysten.

Nylig har de fratatt denne muligheten til næringsliv og folk eksempelvis på Strandlandet med nedleggelse av fergeruter på Melbu – Fiskebøl. Dette er bare ett eksempel, og reiser en langs øyene på Helgeland møter en fortvilte folk som har mistet sitt tilbud der det er Senterpartiet som sitter med handen på rattet.

Men jeg kan forsikre at vi er opptatt av rettsstedene, og øvrige samfunnsinstitusjoner, i Nordland at de skal være der folk bor. Jeg skulle ønske at Senterpartiet viste like stort engasjement og litt mindre på å svi av fylkeskommunens penger på å gjøre Bodø til Kulturhovedstad i Nordland.