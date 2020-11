Ap-budsjett for arbeid og rettferdighet

Meninger

Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett viser hva som ville vært annerledes om Ap styrte landet. Det ville gitt bedre økonomi til vanlige arbeidsfolk, gjort det litt dyrere å være rik, og det ville vært en satsing på nye arbeidsplasser, miljø, velferd og sterkere tiltak for å hjelpe alle gjennom krisen.





Vi står midt oppe i en pandemi. Arbeiderpartiet foreslår å bruke en milliard kroner mer enn regjeringen på arbeidsmarkedstiltak, oppfølging og opplæring for å hjelpe permitterte og arbeidsledige tilbake i jobb. Vi må redde flest mulig jobber, bedrifter og bransjer. Vi vil forlenge kompensasjonsordningene for bedriftene og inntektssikring helt til 1. juli. Det er viktig for å møte utfordringene pandemien gir oss. I tillegg gir vi 1,5 milliarder mer enn regjeringen for økt aktivitet på grønne industrier, som hydrogen, eksport, maritim sektor og skog- og treindustrien. Og sist, men ikke minst, vil vi øke den statlige andelen for karbonfangst- og lagring på to anlegg i stedet for ett.





Det må bli billigere å være pendler. Høyreregjeringen har gjort det dyrere, men Ap vil senke egenandelen i pendlerfradraget betraktelig. Vi vil ha lavere makspris i barnehagen, gjøre det billigere å være syk for vanlige folk og vi foreslår gratis tannlege til man fyller 21 år (18 i dag) og for noen sykdomsgrupper, og halv pris fra 22-25 år. Det er begynnelsen på en reform som har gratis tannhelse for alle som mål. I tillegg har vi 1 milliard mer til sykehusene, 3 milliarder mer til skole, barnehage og eldreomsorg i kommunene, og vi vil bruke 350 millioner ekstra på fastlegekrisen og like mye på psykisk helse. I møtet med krisen er det en sterk velferdsstat som er løsningen. Over hele landet.





I vårt budsjett har vi en rekke forslag som skal sikre velferden uavhengig av hvor folk bor. Vi vil begynne å rulle ut nærtjenestesentre slik at folk slipper å reise langt for å få pass, satt opp testamente m.m. Vi vil sikre tilgjengelig jordmor i full stilling i alle kommuner. Vi vil ha regionvekstavtaler for satsing på arbeidsplasser i hele landet, og vi vil ha storstilt utbygging av bredbånd og ladestasjoner for el-bil der markedet ikke ordner det.

Landet vårt fortjener en ny kurs. I vårt alternative statsbudsjett peker vi ut APs retning.