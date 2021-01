Minneord for Tommy Wessel Nordeng

Meninger





Det var med sjokk og forferdelse at vi mottok meldingen om at Tommy Wessel Nordeng mistet sitt liv i den tragiske ulykken på selveste julaften.

Vi leser i mediene at Tommy var en sentral person for lokalsamfunnet med en iver og drivkraft som holdt i gang både korps og idrettslag. Vi ønsker imidlertid å fortelle om doktorgradsstudenten og forskeren Tommy Nordeng som satte store spor etter seg ved Universitetet i Oslo og i hjertene på oss som enten studerte sammen med Tommy eller ble veiledet av ham.

Tommy tok doktorgrad i molekylær cellebiologi ved Biologisk Institutt ved Universitetet i Oslo i 2000 med tittelen "Intracellular transport of molecules engaged in presentation of exogenous antigens". Tommy var faglig meget sterk og har publisert en rekke artikler i anerkjente tidsskrifter. Tommy var en pioner i labben når det gjaldt å benytte datamaskinen som et viktig verktøy i forskningen og viste stor tålmodighet når han skulle lære opp oss andre. Han elsket å komme opp med og diskutere hypoteser, og diskusjonene ble alltid interessante og fruktbare når han var engasjert.

Han har helt klart bidratt til våre egne forskerkarrierer. Han ledet også flere studentkurs og var veileder for en rekke masterstudenter For studentene var han en dyktig, omsorgsfull og trygg veileder og inspirerte mange til videre karriere i akademia. Han hadde også en evne til å trekke i tråder og bringe folk sammen og var enormt viktig for det sosiale miljøet på forskningsavdelingen. Humoren til

Tommy var bærebjelken i miljøet. Fantastisk smittende latter som vi fremdeles kan høre i vårt indre. Sammen med resten av bandmedlemmene i Pausefiskene spilte han gitar og underholdt på de mange sosiale tilstelninger vi hadde. Vi har også mange gode minner fra turer sammen med Tommy, fra sykkelturer i den norske fjellheimen til konferanse i Australia hvor vi snorklet på barriererevet og kjørte båt blant krokodiller.

Gjennom Tommy ble vi også kjent med hans kjæreste Kristin som måtte finne seg i at Tommy til enhver tid var omringet av en ivrig fanskare. Vi har forstått at fanskaren har økt enormt i omfang ettersom årene har gått. Det er godt å tenke på at Tommy vil bli savnet av mange.

Først og fremst går våre tanker til Kristin og barna. Det finnes ikke ord som kan hjelpe i denne tunge tiden, men vi vil at dere skal vite at Tommy har betydd mye for oss og alltid vil være med oss i tankene.

Vi er dypt takknemlige for å ha fått kjenne ham.