Meninger





-Det var en gang…..nei vent litt, det blir jo feil.

Snipp snapp snute heter det vel!

Så var kampen forgjeves da, vi blir ikke hørt og tatt hensyn til.

Men om man kan si, at noe er positivt i denne saken, så må det være at vi nå har lov til å klage høylydt. Trampe i gulvet, slå i bordplata og bruke store bokstaver. Pokker heller, dette er galskap!





Mitt forhold til SpareBank 1, er over 50 år gammelt. Fra jeg var lita og fikk sparebøssa i gave fra banken. Vi var 5 søsken, og oppe på gardinbrettet i stua, trona det 5 stk. globuser i fargene: rød, grønn og blå. Hver lille mulighet til å smette noen mynter på globusen, ble etterfulgt av stolthet og spenning. Turen til banken, der de åpnet og telte myntene mine, og de blå tallene som ble pent skrevet inn i den flotte, røde bank-boka, med mitt navn. En vidunderlig følelse for ei lita jente. Tenk, mine egne penger! Og så trygt det var, at alle de som satt innenfor glassveggen i banken, var der for å passe på pengene mine.





Her på Stokmarknes, starta SpareBank 1 sitt virke i 1867. De har ikke alltid hatt tilhold der de er nå. Blant annet holdt de til i Trykkeriet på 40-tallet. Men den har alltid vært et trygt og kjent syn i bybildet.

På SpareBank 1 sine egne sider om historien, kan man lese:





«Mye har skjedd siden 1836. Men noe er og vil alltid være det samme: Fokuset på lokal, langsiktig verdiskaping og engasjementet for Nord-Norge.

SpareBank 1 Nord-Norge er et moderne finanskonsern – med hjerte i og for landsdelen. Selv om mye nå gjøres digitalt, tror vi fortsatt at det er viktig å være til stede der folk bor. For noen ganger er det best å møtes ansikt til ansikt. Derfor er har vi i dag flere kontorer i landsdelen enn alle de andre aktørene til sammen.»





Men nå er vi blitt for små, vi bruker ikke banken nok. Vi er for få, til å skulle beholde den trygghet, som banken har vært for Hadsel kommune 154 år.

Hvitskjortene, som ikke engang kjenner Byen, har bestemt, at vi ikke trenger dem lengre. Hvordan kan de vite hva vi føler og tenker? Men hei….vent litt:

Det er vel det som er problemet! De vet ikke, for de har aldri spurt oss. Dette er et resultat av statistikk, og bruk av banken de siste åra.

Vel: først tok de steget med å avslutte utveksling av kontanter inne i selve lokalet. Å gå inn å betale en giro, kosta skjorta, og dermed forsvant det kunder allerede der. Så ble åpningstidene kortere, og for enkelte, var døra stengt, når arbeidsdagen var over. Så kom 2020, med Covid 19, der vi ble anbefalt å bruke minst mulig kontanter, pga. faren for smitte. Selvfølgelig, har bruken av bank og minibank gått ned! Det er jo mye bankens egen feil….eller rettere sagt planlegging.





De høye herrer har tatt denne avgjørelsen over hodet på drøyt 8000 innbyggere, som har støttet sin bank i alle år. Små og store bedrifter, har benyttet seg av, og følt seg ivaretatt, av sin lokale bank i mer enn et århudre. Nå vender banken ryggen til. En by, og en hel kommune, blir uten bank!





Her har Norges Bank brukt enorme summer på å utsmykke våre nye sedler. Den siste, 1000 lappen, ble klar 14. nov 2019. det er 14 mnd. siden, og så skal de fases ut? For målet er vel en kontant-løs hverdag?





«Norges Banks kostnader til utviklingen av den nye seddelserien er anslått til 50 millioner kroner. Det meste av dette er knyttet til utarbeidelse av originalmateriell og prøvetrykking hos seddelprodusenten. Kostnader til informasjon og kommunikasjon er beregnet til 20 millioner kroner over en periode på fire år. Beløpene inkluderer merverdiavgift.»





Hva nå? alle lokal-lag, idrettslag, musikkforeninger, skoleklasser og alle som arrangerer marked, julemesser og loddsalg.

Jo da, det finnes både Vipps og Coopay, men gamle Alma på 82, og Halvor på 79, har ikke slikt. De aner ikke hva det er. De er vant til å ha kontanter i skuffen, til barnebarn, oldebarn og loddselgeren i døra, og en kopp kaffe på en av våre lokale små-kafeer. De blir fullstendig overkjørt. Dette må være forferdelig vondt, for dem som føler at verden raser forbi dem, med all den teknologi de ikke vet hva er. Det er eldre som har lært litt, og ære være dem. Men like mange (og jeg tror de fleste) har ikke de smarte duppedingsene som vi andre ikke kan leve uten. Også mange funksjonshemmede rammes av denne nedstengingen. Dagens minibank ble spesialdesignet for nettopp dem, for bare to år siden.

Ta bare en slik enkel ting som å ta bussen. Vi vil nok komme tilbake til billettsalg i døra igjen, men i dag må du ha en smart tlf. og en APP.

I rest my case!





Jeg lurer på, om panteflasker vil gå i søpla nå?

Når skoleklasser og korps kommer med sekker fulle av flasker, spente på beløpet som skal gå til klassetur, eller utstyr til klubben og kanskje en sommeravslutning. Men pengene som skulle settes inn på konto, får de ikke ut. Beløpet er for stort, så mye har de ikke i kassa. Ikke kan du gå i en annen butikk heller.

Det høres ut som bagateller, men er en kjærkommen måte å få inn penger på, for dem det gjelder.





Jeg kunne ramsa opp i søkk og kav, grunner til å la i det minste minibanken stå. Men toget er gått. Og i den siste vogna stod minibanken!

Jeg er redd for, at ved å kun satse på digital betaling, vil vi en dag gå på en kjempesmell. Digitalt er ikke det samme som trygt, jeg vil vel heller si tvert om.





Takk til alle butikker som lot oss få legge lister under kampanjen.

Takk til alle som skrev under.

Takk til Banksjef Astrid Stenvoll, som tok seg tid til å møte meg.

Takk til ordfører Lena Arntzen, som holdt kontakten.

Takk til Åse Almås Johansen, for hjelp med listene, og for gode innspill.





Helt på tampen, vil jeg bare si:

Å ikke bli hørt, skuffer enormt. Men en ting er sikkert:

Jeg er glad for at Sortland får beholde sin minibank i Sparebank 1 sine lokaler. For om én minibank er ute av funksjon, så fins det alltids flere.





Kilder: SpareBank 1 Nord-Norge

Orkana forlag

Norges bank





Randi Olaisen (tekstforfatter)

Initiativtaker og

Administrator, for Facebook gruppen

«Behold minibanken på Stokmarknes,

eller en erstatning vi kan leve med»

og

Åse Almås Johansen

Utkjøring og innsamling av underskrifts-lister,

Og gode innspill.