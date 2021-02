Meninger





I siste kommunestyre møte var det oppe en sak om kommunalt bidrag til "fantasiprosjektet" The Whale i Sløyken på Andenes. Dette gigantprosjektet skal koste 450 millioner kroner og betinger ca. 60000 besøkene pr år for å få lønnsomhet. Etter forslag fra vår ordfører skulle Andøy kommune bidra med 15 millioner fra Andøy Energi i form av aksjeutbytte????

Dette må vel være et klart ulovlig forslag all den tid at Andøy Energi har et av landets høyeste linjeleier og med landets største fastbeløp på kr 4570,- pr år??? Linjeleien ble satt opp i 2016 og da begrunnet fra direktør Kjell Are Johansen, at kraftlaget sto ovenfor omfattende utbygginger av linjenettet og dette kostet svært mye penger.

Han begrunnet også at det var svært dyrt å bygge ut strømnettet i Andøy.

At vi som har vært strømkunder i kraftlaget siden 70 tallet skulle få oppleve strømutkoblinger hver eneste vinter bare det melder kuling, er mer enn vi kan fordøye, og vi må hvis vedtaket går gjennom i kommunestyre, vurderer vi et massesøksmål mot Andøy kommune og Andøy Energi fordi dette anses som ulovlig.

Vi forlanger at den ekstremt høye linjeleien i Andøy Energi, brukes til det den skal brukes til, nemlig forsterking av strømnettet til Andenes, slik at vi slipper alle disse problemene med strømutkoblinger hele tiden.

At vår ordfører prøver så godt han kan å få virksomhet til vår kommune, skal han ha kredit for og der gjør han en rimelig god jobb, men dette "stuntet" med å "rane" kassa med et ekstremt aksjeutbytte fra kraftlaget, godtar vi ikke.

Prosjektet i Sløyken koster 100 millioner mer enn Hurtigrutens hus i Hadsel (kommunens andel) og Kulturfabrikken på Sortland, disse to kostet 350 millioner.





Vi er ikke opptatt av kulturprosjekter til en halv milliard her i Andøy, og klarer oss godt med det vi har av kulturfasiliteter, det er tilpasset vårt behov. At vi skulle klare å få 60 tusen besøkene til Sløyken, er jo den rene galskap.





Arne Skogvoll (fortsettelse følger)