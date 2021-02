Meninger

«Øksnesavisa beklager medieomtale av Kristian Haugen og Janne Kankaala

Øksnesavisa vil med dette beklage at avisartikler og kommentarer publisert i perioden oktober 2018 til februar 2019 oppfattes slik at tidligere avdelingsleder Kristian Haugen og teknisk sjef Janne Kankaala framstilles som lovbrytere, korrupte, løgnere, mv, i forbindelse med et kommunalt innkjøp av en bil – den såkalte leasingsaka. Artiklene ble også formidlet på nett via Bladet Vesterålen og Vesterålen Online.

Øksnesavisa ønsket å sette et kritisk søkelys på kommunens innkjøpsreglement og de praktiske konsekvensene av dette. Vi ser at summen av avisartikler og kommentarer rammer enkeltpersoner på en uheldig måte. Øksnesavisa ble for øvrig også felt i PFU etter dekning av saken (PFU-sak 083/19).

Øksnesavisa beklager den belastning oppslagene i avisen har hatt for Kristian Haugen og Janne Kankaala personlig.»

Øksnesavisa

Gøril Gabrielsen, konstituert redaktør og daglig leder»