«Gi puppan dine jevnlig kjærlighet og omsorg»    

Meninger

Langt færre norske kvinner har fått påvist brystkreft under koronapandemien. Det gjør det viktigere enn noen gang å bli kjent med brystene sine og ta endringer på alvor.

Koronapandemien har gått kraftig utover brystkreftstatistikken. Tall fra Kreftregisteret viser at det var 300 færre brystkrefttilfeller i 2020 enn i 2019. En så stor nedgang har aldri før vært registrert for brystkreft fra ett år til et annet. Det er jo bra tenker du? Ikke konkluder for tidlig sier vi.

For det er ingen grunn til å tro at færre utviklet brystkreft under koronapandemien. Da landet stengte ned, stengte også mammografiprogrammet i en periode. Dette førte til at færre fikk påvist sin brystkreft. I tillegg holdt flere seg hjemme under pandemien.

Summen av alt dette har medført at 70 prosent av alle kvinner i alderen 50-69 år vil få en forsinket invitasjon til mammografiprogrammet. Det er svært alvorlig når vi vet hvor viktig det er for å oppdage kreft tidlig.

Derfor har vi i årets Rosa sløyfe-aksjon valgt å sette fokus på tidlig oppdagelse, at folk må sjekke brystene sine og at alle må dra til mammografitimene sine.





Vi vet at jo tidligere brystkreft oppdages, jo bedre er prognosene og behandlingen mer skånsom. Og det igjen bidrar til økt sjanse for overlevelse og færre senskader. Det kan også hindre spredning til andre deler av kroppen når man får oppdaget det tidlig.

Mammografiprogrammet ble innført for 25 år siden. Screeningprogrammet skal hjelpe friske kvinner til å oppdage kreften før den blir for stor. Tidligere var det opp til legene og kvinnene selv å oppdage brystkreft. Da hadde kreftsvulsten allerede vokst seg for stor.

Mammografiprogrammet alene har redusert dødeligheten med 20 prosent. Det er voldsomme tall. I tillegg kommer alle de som har fått et bedre liv etter kreftbehandling fordi de har fått mer skånsom behandling på grunn av tidlig oppdagelse.





Det er dette som står på spill når vi nå er forsinket med mammografiprogrammet, og når statistikken viser en nedgang i nye krefttilfeller. Har du i oktober gått med en rosa sløyfe, løpt et rosaløp eller vist litt ekstra omtanke for de som er rammet av brystkreft, så har vi et håp om en siste innspurt på rosamåneden. Det er å følge våre tre viktige oppfordringer i årets aksjon:

1. Dra til mammografitimen når du blir innkalt. Det kan redde livet ditt.

2. Ta en jevnlig sjekk av puppene dine og kjenn etter at alt er normalt. Gå inn på kreftforeningen.no og sjekk hvordan. (lenke: https://kreftforeningen.no/forebygging/oppdag-kreft-tidlig/slik-undersoker-du-brystene-dine/ )

3. Gi en oppfordring til dine medsøstre om å ta en sjekk. (Dette kan faktisk menn også gjøre).

Det er nok ikke færre som har fått brystkreft det siste året. Det er nok bare færre som er oppdaget.