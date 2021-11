«Ringvirkningene gir behov for krisepakker»

Meninger

Høsten har vært en velsignelse for samfunnet med et dempet smittetrykk og gjenåpning av samfunnet. Det er folk på cafeer og restauranter, det er lys i butikkene og på kontorene. Det er ingen tvil om at økonomien går i riktig retning når arbeidsplassene igjen er trygge og inntjeningen er god. Likevel må vi politikere ta inn over oss at de økonomiske ringvirkningene etter pandemien ikke har gitt seg enda. Økonomien er særlig sårbar etter nedgangstider. Og de mest utsatte er husstandene som har levd med minimale inntekter i kanskje så mye som 1,5 år.

At vi får en så drastisk økning i strømprisene på dette tidspunktet vil være kritisk for mange som i de siste månedene har vært hardt rammet av pandemien og nedstenginger. Vanlige folk har blitt rammet økonomisk av pandemien og nå blir enda flere rammet av høye strømregninger.

Fremskrittspartiet mener det er viktig å fortsette med krisepakkeforløpet til ringvirkningene har lagt seg. Kanskje er denne vinteren viktigere enn vinteren i fjor for at vanlige folk skal kunne betale regningene sine og få kontroll over økonomien i det som straks blir to år med uforutsigbarhet.

I en ny krisepakke er det husstandene med svak økonomi som skal ivaretas. Vanlige familier, studenter og minstepensjonister er noen av gruppene det er helt nødvendig å peke på. Jeg nekter å akseptere at staten hover inn penger på dyr strøm samtidig som pensjonister må fryse eller barnefamilier ikke har råd til å kjøpe julegaver til barna. Det er riktig å gi tilbake.

Kommunene vet ofte best hvor skoen trykker, det er i alle fall den erfaringen jeg høstet da jeg selv var ordfører. Ved å utvide skjønnsmidlene til kommunene slik at nødvendige midler blir utdelt til mennesker lokalt vil vi gi en mer treffsikker ordning.

Jeg er glad for at Norges økonomi går i riktig retning, samtidig mener jeg det er arrogant å tro at slukningsarbeidet etter disse tøffe økonomiske takene bare kan avsluttes i det vi har sett det siste munnbindet. Næringer sliter fortsatt, mange har vært permittert med begrenset inntekt og noen har mistet inntektsgrunnlaget sitt. Når staten på toppen av det hele tjener godt på det som er en strømkrise for vanlige folk, ja, da skal vi gi tilbake til de som trenger det.