Strømkrisen: Kravene vokser om hjelp før jul

Meninger





Opposisjonen legger press på regjeringen for å sikre at strømkunder slipper å vente helt til neste år før de får hjelp med regningene.

Ifølge tall fra Energi Norge ligger staten an til å få 30 milliarder kroner mer fra vannkraftproduksjonen i år enn i fjor. Kommunene kan plusse på rundt 9 milliarder i økte inntekter. Forklaringen er de høye prisene i kraftmarkedet.

Regjeringen har én ting å gjøre: Bla opp og gi norske forbrukere tusenlapper tilbake før jul, mener Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Det er helt ekstremt hvor mye staten håver inn. Selv den store ekstra skatteregningen regjeringen vil sende til folk neste år, blekner sammenlignet med hva de karrer til seg på strøm, sier Listhaug til Dagens Næringsliv.

Hun mener regjeringspartiene burde ha funnet fram tiltak for å bøte på strømregningen da de forhandlet budsjett med SV.

– Strømkrisen ikke kan ha kommet overraskende på de rødgrønne partiene, da den har hengt over norske forbrukere hele høsten, sier Listhaug.

Jobber i helgen

NTB er kjent med at regjeringen i helgen har jobbet intenst med nye tiltak.

Hvor raskt tiltakene kan legges fram for Stortinget, er likevel uklart. Etter det NTB forstår, vil det sannsynligvis bli ut i neste uke.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) signaliserte torsdag at det trolig ikke kommer noe strømhjelp til folk før etter nyttår.

Støre viste til enigheten mellom regjeringspartiene og SV om å komme med et økonomisk bidrag som treffer de husholdningene som er hardest rammet.

– Dette er vel som for alle de løsningene som er skissert fra ulike partier, noe som først vil komme til utbetaling over nyttår. Men det er jo også tiden da folk får strømregningene, og vi er nødt til å være på plass med en løsning da, sa Støre under finansdebatten i Stortinget torsdag.

Før jul, sier SV

SVs Lars Haltbrekken mener saken slett ikke kan vente til etter nyttår.

– SV krever at regjeringen reagerer raskere enn dette. Stortinget må ha en sak og gjøre vedtak allerede i neste uke. Regjeringen må snu alle steiner for å få ut penger til dem som sliter mest før jul, sier Haltbrekken til Adresseavisen.

Han ser for seg at regjeringen først hjelper grupper som mottar bostøtte eller sosialhjelp, studenter, pensjonister og uføre.

Også Rødt krever strakstiltak. Sofie Marhaug, som er andre nestleder i energi- og miljøkomiteen, karakteriserer signalene fra statsministeren i finansdebatten som «skremmende».

– Det kan virke som at de ikke har tid til å hjelpe folk å betale strømregningene, for de må finne skjegget. Men nå gjelder det å bla opp i desember – ikke vente til etter jul! sier hun.