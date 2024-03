Det oppstod kok hos Øksnesværingene i sosiale medier etter at redaktør i Bladet Vesterålen, Morten Berg-Hansen, uttalte seg om "Vesterålen Skreifestival" i et innslag i God Morgen Norge på TV2, mandag.

Her står redaktør for regionavisen i strålende solskinn på terminalkaia ved Sortlandssundet - hvor der verken finnes sjark, fiskebåt eller fiskebruk, og melder om Skreifestivalen - et svært folkekjært og lokalpatriotisk arrangement lokalisert på Myre i fiskerikommunen Øksnes.

I utgangspunktet ville det vært kjempeflott å få omtale for Øksnes og vår flotte skreifestival på landsdekkende TV, men Øksnesværingene reagerer på at det ikke med et ord nevnes "Øksnes" eller "Myre" - hvor festivalen har sin opprinnelse, vener og puls! Flere står igjen med inntrykket av at det er på Sortland dette skjer, og at æren til de som jobber hardt med dette blir satt i skyggen ved at det ikke sendes et eneste godord til fiskerinaboen "nordaførr".

"Merkelig at det som i hovedsak foregår i Øksnes vinkles på en måte så man kan tro det e fra Sortland …" (Øksnesværing)

Programleder for God Morgen Norge, Desta Marie Beeder, sier et par timer ut i innslaget på God Morgen Norge: "Nå skal vi ta turen nordover, for i Vesterålen denne uken skal det bli folkefest, for i morgen så starter Vesterålen Skreifestival og hele uken så foregår det aktiviteter for store og små. - Hvordan er stemningen hos dere nå før det hele braker løs? spør hun sortlendingen Berg-Hansen. Redaktøren får også spørsmål om hvordan det er å være norsk fisker i 2024, og han svarer ut noe om fiskernes situasjon ift rammevilkår, kvote og torskebestand.

En av øksnesværingene som reagerer sterkt på innslaget mener at det burde være høyst naturlig av Bladet Vesterålen å henvise TV2 videre til de dyktige og kunnskapsrike arrangørene i Øksnes for både å formidle om arrangementet og svare ut slike spørsmål. Noen fiskere undertegnede har vært i kontakt med mener også at utspillet om fiskersituasjonen var noe misvisende.

Noen av sitatene som viser at TV-innslaget ikke falt i god jord hos Øksnesværingene:

"Bladet Vesterålen i et nøtteskall, desverre... Æ e skremt, eller egentlig ikkje. Her skal han fortelle heile Norge om Vesterålen Skreifestival og nevnte ikkje Myre og Øksnes i d hele tatt..."

"Hadde det ikje vært mæst naturlig å ha den reportasjen ifra Myre og ikje Sortland, mon tro? Veste ikje de hadde fesk på Sortland ainna einn i disken på Mega og Bunnpris. Fy f***, så misvisende."

"Etterlyser dømmekraft hos redaktøren."

"Ja, det der va pinlig opplegg altså. Alle utenfor Vesterålen skulle absolutt få inntrykk av at det er Sortland som ER Vesterålen, og kupper all æra både for landing av all fisken og det formidable arbeidet som legges i å arrangere festivalen."

Undertegnede er selv Øksnesværing og kan godt forstå at det er lett for ærekjære lokalpatrioter å føle seg tråkket på når hjemstedet og selve lokasjonen til Vesterålens Skreifestival ikke nevnes med et ord. Det blir kanskje litt som at vi skulle rigge oss til på Myre og snakke om "Fæsterålen" på landsdekkende TV uten å nevne Sortland og deres dyktige arrangører. Det er flott at redaktør i BLV vil formidle Øksnes og Myre sin stolthet ut til folket, selv om scenen denne vakre solfylte dagen aller helst skulle vært i fiskerihavna på Myre. Men denne gangen ble dessverre holdningen helt feil for Øksnes og de som fortjener honnør for sin gode innsats for Vesterålen Skreifestival.