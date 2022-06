Mangelen på lastebilsjåfører i Europa er alvorlig. 400.000 lastebilsjåfører mangler for at transportsystemet skal fungere. Dette kan bli et betydelig problem for Norge, som på toppen av dette også mangler lærere til å utdanne nye sjåfører.

Derfor tar Ap og Sp nye grep. Statsråd Ola Borten Moe sørget for ny politikk for inntak til sjåførlærerutdanningen bare få måneder etter valget. Antallet nye studenter som vil bli sjåførlærere ved Nord universitet har allerede økt med hele 54 prosent etter dette. Og ekstra gledelig er det at flere av de nye lærerstudentene er lastebilsjåfører med realkompetanse og praktisk erfaring fra veiene.

De gode tallene skyldes blant annet at sjåfører med realkompetanse og fagbrev nå løftes inn på lærerutdanningen. Tidligere har det først og fremst vært kandidater med allmennfag eller studiekompetanse som har kommet inn. Ikke noe galt med teoretisk bakgrunn, men vi trenger hjelpen fra erfarne sjåfører skal vi greie å rekruttere flere norske ungdommer til dette flotte og viktige yrket.

Solid praktisk erfaring med krevende forhold på norske veier og erfaring med å sikre last er gull verdt. Vi øker trafikksikkerheten for oss alle når vi utdanner norske ungdommer til faglærte sjåfører. Dyktige sjåfører med fagbrev vil få mulighet til å lære opp ungdommen vår, samtidig som de tar nødvendig pedagogikk og lærerutdanning. Dette er avgjørende for tidsnok å forhindre en fremtidig sjåførkrise i Norge.