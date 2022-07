Det renner inn hundre henvendelser om dagen, boligene leies ut usett og studentene sliter med å bosette seg før studiestart. Her er noen viktige tips du kan ta med deg i den store konkurransen om utleieboligene.

Ifølge Pauline Isene, eiendomsmegler i Utleiemegleren, skyldes leiekaoset både norske og utenlandske studenter, samt arbeidsinnvandrere som har vært fraværende under pandemien. Hun har noen klare råd til deg som venter i kø.

– Det kan være lurt å tenke over hvilket inntrykk du ønsker at megler skal få av deg som leietaker, sier hun.

Isene anbefaler alle interesserte leietakere å ta med en kortfattet bolig-CV på visningen. Denne bør inneholde hvorfor du ønsker å leie, litt om deg og din stilling eller studier, interesser, personlige egenskaper og betalingsevne.

– Dette gir både et positivt og ryddig inntrykk, samtidig som det blir enklere for megleren å ta et valg etter visningen. Du blir lettere gjenkjent, sier hun.

Husk referanser og følg opp megler

Hun forteller videre at det er viktig å ha referanser fra tidligere utleiere og arbeidsgivere klare. Her bør du unngå å bruke familiemedlemmer.

– Husk å informere og forberede referansene dine før megler ringer. Det kan fort gi et negativt inntrykk dersom de ikke er varslet og virker overrasket i telefonen, påpeker hun.

Ifølge Isene kan det også være lurt å ringe megleren dagen etter visningen. Da viser du engasjement, som gjør at megler sitter igjen med et positivt inntrykk.

– Nå som det er ekstremt mange henvendelser kan det også være lurt å ta kontakt ved å ringe direkte til megler, slik at du kan få plass på visningen. Ofte inviteres de 20 første som tar kontakt, så det gjelder å være tidlig ute. Ha varsel på telefonen når det kommer en bolig med dine preferanser og krav, sier hun.

Vær forsiktig med hva du deler på sosiale medier

Internett og det sosiale nettverket har blitt en trygghetskilde for meglere som leter etter den riktige leietakeren. Isene forteller at særlig Facebook og Instagram har blitt viktige informasjonskilder før de inngår leieavtaler.

– Tenk over hva slags bilder, tekster og kommentarer du legger ut på nettet. Det har skjedd at leietakere har blitt avist som følge av bilder og informasjon på Facebook og Instagram, sier hun.

Kraftige leieprisøkninger

Med det økte trykket presses prisene oppover. Utleiemeglerens leieprisstatistikk viser at det i gjennomsnitt kostet 12.230 kroner å leie en bolig i Norge i juni. På treromsleiligheter har gjennomsnittet lagt seg på 15.000 kroner i måneden.

– Prisene på både ettroms, toroms og treromsleiligheter har lagt seg på et svært høyt nivå. Dette skaper utfordringer for studenter og arbeidsinnvandrere som ikke har kapasitet til å møte prisøkningen, sier Isene og avslutter:

– Et sted vil prisene stoppe, og jeg forstår godt at studentene er bekymret. Jeg håper alle finner den boligen de ønsker og kan nyte studietiden eller arbeidstiden.

Huskeliste til deg som er på utleieboligjakt