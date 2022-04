Da Arctic Race og Norway lanserte etappene for 2022, kalte fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland sykkelrittet for et nordnorsk kjærlighetsbarn. For hele Nord-Norge har vært med på å skape dette arrangementet sammen. Den entusiasmen og positive galskapen folk stiller opp med, der man kler seg ut, lager plakater og tilbyr lokal mat og andre produkter, kan ikke kjøpes eller organiseres av en arrangør. Den må skapes av folk sjøl. Og det er vi utrolig takknemlig for at folk gjør.

Nå gleder vi oss over å innlemme Trøndelag i familien. Vi både håper og tror at det vil skape gjensidig glede og nytte.

Mer enn et sykkelritt

Arctic Race of Norway er verdens nordligste etapperitt på sykkel, men vi har en ambisjon om å være så mye mer enn et sykkelritt. For når vi samler noe av verdens beste sykkellag, og noen av de største stjernene hvert år, så skaper vi samtidig noen muligheter ut over det sportslige.

Vi ønsker at Arctic Race of Norway skal være en samarbeidsplattform for alle som brenner for å skape en positiv utvikling for folk i nord. Både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Siden 2013 har det offentlige, næringslivet og folk i landsdelen samarbeidet om å gjøre arrangementet best mulig og utnytte de mulighetene arrangementet skaper. Det har skapt resultater.

Vi har fått gjennomført en analyse av de økonomiske ringvirkningene av arrangementet i 2021. Analysen viste at til tross for pandemien, ble det til sammen lagt igjen over 50 millioner kroner i Nord-Norge i forbindelse med rittet.

Samarbeid mellom land og regioner

I fjor krysset Arctic Race of Norway en landegrense for første gang, da vi hadde målgang på andre etappe i Kilpisjärvi, i Finland. Når vi i år skal dele arrangementet med Trøndelag, tar vi samarbeidet ett hakk lenger.

Nord-Norge og Trøndelag har mye til felles. Ved å samarbeide om et stort internasjonalt idrettsarrangement, kan vi skape verdier som kommer folk og virksomheter i både Nord-Norge og Trøndelag til gode.

Arctic Race of Norway er også et eksempel på hva vi her hjemme kan få til når vi samarbeider med de beste i verden. Arrangøren av Tour de France bidrar til at det sportslige nivået og selve arrangementet er i verdensklasse. Og de bidrar med at TV-bilder når ut til 190 land og et stort publikum.

Fantastisk norsk natur og folkeliv formidles derved gjennom TV-bilder til så og si hele verden.

Kan forsterke andre satsinger

Oppmerksomheten sykkelrittet gir, kan brukes til å forsterke andre satsinger. Sammen med de involverte kommunene, og Nordland og Trøndelag fylkeskommuner, skal vi jobbe for å profilere regionene og ulike aktiviteter innen kultur- og næringsliv.

Når Trøndelag er Europeisk Gastronomiregion i 2022, kan TV-dekningen av Arctic Race of Norway bidra til at Trøndelag får vist frem det storslagne kulturlandskapet som gir grobunn for regionens unike lokale råvarer og produkter. Her er det mange muligheter.

Norgesreklame på sitt beste

Når Trøndelag og Norges tredje største by nå blir med og tar del i verdens nordligste sykkelritt, kan vi i fellesskap løfte arrangementet til nye høyder.

Vi starter i Mo i Rana 11. august, og beveger oss sørover med Mosjøen-Brønnøysund som andre etappe den 12. august, og Namsos-Skallastugu i Levanger som tredje etappe den 13. august. Prikken over i-en vil være om vi får oppleve et folkehav i Trondheim som heier frem noen av verdens beste syklister når de kjemper om seieren inn mot mål på Tyholt på den siste etappen lørdag 14. august.

Med den entusiasmen vi opplevde i Trondheim under lanseringen av etappene i februar, er jeg sikker på at sykkelfesten også i år vil bli en stor opplevelse for ryttere, publikum og TV-seere langs hele ruten.

Til sammen blir dette Norgesreklame på sitt beste.

Etappene (link til den offisielle siden til Arctic Race of Norway):

Etappe 1, Mo i Rana

Etappe 2, Mosjøen-Brønnøysund

Etappe 3, Namsos-Skallastuggu (Levanger)

Etappe 4, Trondheim