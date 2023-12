Tidlig oppstart av ny hall vil bety enormt mye i Sortland for veldig mange.

Sortland Arbeiderparti - Budsjettforslag

Vi har gått til valg på en god oppvekst for alle og da må vi gjøre det vi kan for å ha nok ansatte og faglærte både i skolen og i barnehagen. I tillegg er det viktig å ha et mangfold med tilbud på fritida. Vi har også lovet at arbeid med heltid skal prioriteres høyt. Vi er på et kritisk punkt når det gjelder bemanning og rekruttering og det må vi ta på det høyeste alvor.

Derfor vil vi i tillegg til det kommunedirektøren har foreslått legge inn følgende:

Finansiere modulbygg ved Sortland barneskole

Sette av 2 mill pr år i økonomiplanperioden til vedlikehold av skolene

Ha som målsetting at de 100 ansatte som ønsker større stilling skal få et tilbud om det i løpet av perioden

Framskynde bygging av ny hall til 2025

lørdag og sommeråpen svømmehall

Øke overføringen til Kulturfabrikken med øremerking av 200.000 til støtte av bygdehusene

Fortsatt gratis hall-leie fra 2025 (kommunedirektør har lagt inn kun 2024)

Videreføre bunnfradrag på eiendomsskatt

Videreføre årlig vedlikehold av kommunale veier med 4 mill pr år

Økt grunnbemanning omsorg 2 mill pr år

Vi mener dette er flere gode tiltak som vil bidra i det vi allerede har av tiltak i Sortland. Tidlig oppstart av ny hall vil bety enormt mye i Sortland for veldig mange.

Vi sa i budsjettmøte i 2022 at vi vil vurdere å videreføre vedlikehold vei, og det har vi nå lagt inn med et beløp på 4 mill pr år. Det er ikke mye, men det alle monner drar. Vi vet at vi har flere dårlige kommunale veier som trenger opprustning og dette vil hjelpe på.

Vi har også lagt inn videreføring av bunnfradrag eiendomsskatt, som vi mener er et viktig tiltak særlig nå i disse «dyrtider» Det vil ha betydning for de som sliter.

Innenfor helse er vi svært bekymret for den situasjonen som er, og vi er kjent med at de ansatte strekker seg langt for å få turnusen til å gå opp. Ved sykdom og fravær vet vi at det ansatte går ekstravakter og at avdelingsledere må gå langvakter for at det i det hele tatt skal være folk på jobb.

Den viktigste ressursen vi har i Sortland kommune er de ansatte.

Vi er kjent med at nærmere 100 ansatte ønsker større stillinger i Sortland kommune. Arbeiderpartiet har gått til valg på at heltidsstillinger skal tilbys så langt det er mulig.

Vi har både samarbeidsavtale med Fagforbundet som vi står ved, og ordførerløftet forholder vi oss til. Den viktigste ressursen vi har i Sortland kommune er de ansatte, det er de som leverer tjenester til oss innbyggere hver eneste dag hele døgnet. De skal vi være de beste arbeidsgivere for.

DRIFTSBUDSJETT (tall i millioner kroner)

Budsjettpost 2024 2025 2026 2027 Fortsatt bunnfradrag, eiendomsskatt 5 5 5 5 Vedlikehold, skoler 2 2 2 2 Sommervedlikehold, veier 4 4 4 4 Sommer- og lørdagsåpent basseng 0,150 0,150 0,150 0,150 Fortsatt gratis hall-leie 0 1,2 1,2 1,2 Økt overføring til Kulturfabrikken* 2 2 2 2 Økt grunnbemanning, omsorg 2 2 2 2

*200.000 kroner øremerkes tilskudd til bygdehusene.

Investering:

17 mill til modulbygg Sortland Barneskole (lånefinansieres)

Framskynde bygging av ny idrettshall 2024/2025

Kommentar til Høyre/Frp sitt forslag:

Høyres/Frp sitt forslag til budsjett er rystende lesing. Det er rett og slett en oppvisning i øvelsen manglende ryggrad. De har som et mirakel fått plass til mange av de luftige løsningene de presenterte under valgkampen. Miraklet har de fått til ved å grovt undervurdere kostnadene, samtidig som de har kastet det vante ostehøvelprinsippet på båten.

De pålegger en allerede hardt prøvet kommuneledelse ned på avdelingsnivå å ta de ubehagelige kuttene.

Ikke en eneste sted kan du lese om at det står en Høyre eller FRP politiker bak en ubehagelig beslutning. Nei de forteller om deres luftige ønsker, og pålegger administrasjonen å prioritere dette «innen rammen».

Her skal det kuttes i helse, skole, kultur, idrett, NAV, teknisk, plan osv helt uten politisk styring. De pålegger en allerede hardt prøvet kommuneledelse ned på avdelingsnivå å ta de ubehagelige kuttene. Er Høyre/Frp ukjent med at de ansatte i alle deler av kommunen sliter med for lav bemanning?

Har de ikke fått med seg at det arbeider mange i Sortland kommune som bruker fritiden sin til å sette opp turnuser, dekke ekstravakter osv på grunn av høyt fravær?

Har de ikke hørt at det er ansatte som aldri har fått en medarbeidersamtale fordi lederen ikke har tid?

Har de ikke lagt merke til at Sortland har problemer med rekruttering?

Har de ikke lagt merke til at de ansatte på teknisk og plan slutter fordi arbeidspresset er for høyt

Har de ikke lagt merke til at de budsjettene de nå sitter og skal kutte i består av nesten 100% personalkostnad?

Hvordan kan H/Frp foreslå at: «Kommunedirektøren bør vurdere styrking av staben på Samfunnsutvikling/Næring innenfor rammen.

Det å bygge kultur, gode organisasjoner som presterer over tid, bygge opp kunnskap og kompetanse det tar tid. Det krever relasjoner, det krever ledere som har tid til å ta seg av de ansatte. Det krever møysommelig arbeid over flere år, det er da du får en stab som leverer på frister og krav, med lavt sykefravær og høy effektivitet.

Hvor mange lærere skal bort?

Rammen til oppvekst består nesten utelukkende av lønn, og det er allerede varslet om skremmende lav voksentetthet i skole og barnehager. Men innenfor rammen skal det likevel finnes rom for en mengde arbeids og kostnadskrevende tiltak. Høyre/Frp har dermed foreslått at det skal være færre lærere pr elev i Sortlandskolen, mindre spesialundervisning, og trangere kår i barnehagene uten å si de det med et eneste ord. Hvor mange lærere skal bort? Høyre og FRP har ikke ryggrad til å si tallet, de ubehagelige valgene, skal kommunedirektøren ta.

