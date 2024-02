Vesterålsrådet konstaterer at styret i Helse Nord RHF nå sender ut på høring ett av de mest dramatiske høringsnotatene vi har vært vitne til i norsk helsevesen.

Notatet inneholder en rekke tiltak som vil svekke tilbudet til pasienter i distriktene, og som går i motsatt retning av å sikre befolkningen tilgang på likeverdige helsetjenester. I Vesterålen legges det opp til å ramme ei allerede utsatt og svak pasientgruppe. Psykisk syke med behov for døgntilbud. Det regionale helseforetaket vil legge ned plasser i Vesterålen, for å bygge dem opp igjen i Bodø. Videre legger man i høringsnotatet opp til at slagrammede og mennesker med behov for rehabilitering ikke lengre vil motta disse tjenestene hjemme i Vesterålen. Selv om styret i Helse Nord RHF nå legger et større ansvar til Nordlandssykehuset HF, så har de samtidig stilt seg bak å sende notatet på høring. Innholdet kan få alvorlige konsekvenser for tilbudet til regionens innbyggere.

I Vesterålen vil vi bruke tiden godt for å sikre at styret i Helse Nord RHF i juni velger å fortsatt gi tilbud til pasienter med behov for døgnplass i psykiatrien, eller slagrammede med behov for rehabilitering. En god del av denne jobben vil være direkte mot styret i Nordlandssykehuset HF, som nå har fått ansvaret av Helse Nord for å lage et godt tilpasset sykehustilbud i nordre Nordland.

Helse Nord RHF har en visjon som heter: Sammen om helse i nord. Denne visjonen er det behov for å minne styret om. Hvis man skal være sammen om helse i nord, er det sammen med pasientene, fagfolkene, kommunene, organisasjonene og folkevalgte. Vi skal stå sammen om helse i nord, men å legge ned viktige og helt elementære tjenester i lokalsykehusene er ikke å være sammen om helse i nord – det er det motsatte. Det er å gjøre tilgangen til elementære spesialisthelsetjenester til et knapphetsgode som primært vil være forbeholdt pasienter som har tilhold nært Bodø og Tromsø.

Helse Nord RHF viser i sin strategi til at helse handler om helsetilstanden i befolkningen og om utvikling av helsetjenesten. Det heter videre at «Vi skal sammen bidra til best mulig helse i befolkningen, og det skal vi klare gjennom å stadig utvikle helsetjenestetilbudet i nord».

I dag har styret i Helse Nord RHF valgt å sende på høring et notat som ikke er i tråd med visjonen, men det er ikke for sent å snu. Det kan styret velge å gjøre i juni.