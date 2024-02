Hvalfangeren, politikeren, fighteren og kystens mann Steinar Bastesen er gått bort. Mannen som klarte det kunstykket å bli ultra rikskjendis etter bare noen uker på Stortinget – da han første gangen ble innvalgt i 1997.

De fleste partiene ønsket å overse Bastesen i håp om at velgerne kjapt skulle glemme hans evige mas om kystens rammebetingelser og nødvendigheten av å drive fangst på hval og sjøpattedyr. Men Steinar fant kjapt ut at veien til politisk suksess gikk via media. Og riksmedia elsket Steinar Bastesen.

Ærverdige Tostrupkjelleren ble ofte samlingspunktet hvor representanter fra de ulike mediehusene konkurrerte om å ta seg av regningen. Bare Steinar og hans nærmeste satte seg ved deres bord. Utspill og kommentarer så stadig dagens lys.

Gradvis begynte noen av de «politisk skolerte» å oppdage at det var dumt å undervurdere denne nordlandspolitikeren, som på de fleste områder var totalt ulik alle andre «uniformerte» politikerne. Steinar satte etablert skikk og bruk på prøve. Han var rett og slett mannen som hadde sett, prøvd og opplevd mer enn de fleste. Og som aldri så noen grunn til å ha autoritetsangst eller til å formulere seg på en måte som kunne misforstås.

Ingen kunne som Steinar uttrykke seg og beskrive innsatsen og betydningen mange kystsamfunn har for nasjonen. Ingen kunne beskrive arbeidsplassen og virkeligheten til en fangstmann bedre. Derfor ble Steinar også en fryktet motstander for organisasjoner og eksperter som hadde vansker med å forstå – og se nytten av hva kystsamfunn og fangstfolk representerte.

Kanskje var Steinar Bastesens største prestasjon at han klarte å bli gjenvalgt som Stortingsrepresentant uten å representere et av de kjente nasjonale politisk partiene. Dette dokumenterte at kystens folk assosierte seg med Steinar. Han talte deres språk og var lett å få tak i.

Steinar var en mann det var lett å like godt. Hans mange eksotiske erfaringer og opplevelser førte til at mange lyttet når Steinar berettet. Kombinert med Steinars treffende replikker og gode humør fikk han svært mange venner som gjerne stilte opp for han når han på sin høyst særegne og spesielle måte drev valgkamp. Han byttet ut dyre reklamebyråer og kommunikasjonsfolk med lokale krefter som gjorde fergekaia, hurtigbåt-venterommet og bussholdeplassen til valgkamparena.

Kyst-Norge fikk en enestående og sterk talsmann i Steinar Bastesen. Mange bøyer i dag hodet i respekt og takknemlighet for hva han betydde og utrettet. Mange takk for alt du gjorde for oss, Steinar – du vil alltid bli husket som det engasjerte menneske du var!