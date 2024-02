Sortland Høyre har gitt følgende uttalelse til behandling i kommunestyret:

Krigen i Gaza har vart i over 4 måneder. I løpet av denne tiden er nesten 1,9 millioner palestinere drevet på flukt i Gaza siden krigen startet. Det utgjør over 80 prosent av befolkninga. Tallet på drepte er kommet opp i over 28 500 mennesker der over 12.300 er barn. I gjennomsnitt er 220 mennesker drept daglig i krigen, og rundt 70 prosent av ofrene er ifølge palestinske helsemyndigheter barn og kvinner. Over 68 000 er såret i angrepene, og mange av dem er lemlestet for livet. Enda flere barn står uten familie. Ingen vet hvordan fremtiden deres blir. Tusenvis er savnet og de fryktes å ligge i ruinene av bombede bygninger. Situasjonen for mennesker på Gaza er katastrofal. De trenger beskyttelse, men har ingen muligheter til å flykte vekk fra krigen.

Befolkningen mangler det mest elementære og er i dyp nød. De lever i en konstant frykt for å miste liv og helse. Norge har gitt 275 millioner kroner til FNs hjelpeorgan for palestinske flyktninger (UNRWA), bl.a. til Gaza. Men den økonomiske situasjon i organisasjonen er akutt. Flere givere har valgt å holde igjen pengestøtten etter beskyldninger om at 12 av 13 000 ansatte skal ha bidratt i Hamas sitt terrorangrep 7. oktober. Slikt skal det være nulltolleranse på. FN har igangsatt undersøkelser og skal levere en rapport innen 4 uker på hendelsen. Det er viktig at man kommer til bunns i saken og har full åpenhet. En stopp i pengestøtten vil føre til at det humanitære systemet i Gaza kollapser.

Helsevesenet har kollapset og området står overfor en folkehelsekatastrofe. Sanitærforholdene er elendige. Foruten de drepte, dør mange av infeksjoner og mangel på helsehjelp. Det er svært utfordrende for humanitære organisasjoner å få tilgang, og det er nærmest umulig å få inn varer. UNRWA distribuerer mesteparten av varene som kommer inn i Gaza, og gjør en livsviktig jobb for å få hjelpen fram til befolkningen. Mer enn 150 UNRWA-ansatte har blitt drept til nå i krigen.

Sortland Høyre mener det er viktig at man nå får til en våpenhvile og at blokadene oppheves, slik at man får inn nød proviant i Gaza.

Vi har en forpliktelse gjennom UNRWA om at det det internasjonale samfunnet skal ivareta de palestinske flyktningenes grunnleggende behov inntil det er oppnådd en politisk løsning på konflikten. Gaza er nærmest lagt i ruiner og da er det helt uaktuelt for Norge å løpe fra ansvaret.