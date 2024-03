Det er akkurat når det virkelig gjelder og været og føret er ekstremt at dekkene kommer til sin rett.

Jeg ukependler selv mellom Sunnmøre og Oslo og kjører 1100 kilometer i uka, selvsagt med gode piggdekk.

For meg er det utelukket å bruke annet enn skikkelige piggdekk. Gjennom hele vinteren, hver eneste uke, opplever jeg at det hjelper med skikkelige piggdekk på strekninger med mye is.

Det er ikke holdbart at norske byer har gebyrer for å kjøre med piggdekk. Dette kan henge sammen med den varslede økningen i kostnader til bilforsikringer på hele 10 prosent.

Hvorfor jeg må betale 1400kr i «bot», dvs avgift, for å kjøre trygt på blankisen i Oslo? Byråkratene og politikerne som ivrer for dette har i hvert fall ikke kompetanse på norske kjøreforhold.

Jeg har en oppfordring til forsikringsselskapene. Gi rabatt til dem som kan dokumentere bruk av piggdekk. Det er en grunn til at politi og ambulanser som regel kjører med piggdekk. Mer bruk av piggdekk kunne ført til færre ulykker, spesielt i byområdene der over 90 prosent av bilene ikke har pigger og polerer stålisen på veiene.

Norske byråkrater og politikere må slutte å sette klimahensyn foran alle andre hensyn. Konsekvensene har vi sett denne vinteren – personbiler velger bort piggdekk for å unngå avgifter, bilforsikringene øker med 10 prosent, og elbussene ligger strødd langs veien.