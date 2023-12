Mange hunder og katter opplever nyttårsaften som en psykisk belastning, og noen kan til og med utvikle en alvorlig fobi - hvor de reagerer med dødsangst og i verste fall skader seg selv. Her er noen eksperttips til deg som er dyreeier, for å minske stresset og angsten som kan oppstå hos hunden eller katten din under nyttårsfeiringen.

Lær å kjenne igjen tegn på redsel hos dyret ditt

Hunder og katter uttrykker ofte frykt og angst på ulike måter. Hunder kan bli urolige, bjeffe, klynke, eller vise fysiske tegn som senket hale eller ører. Katter derimot, kan være vanskeligere å lese - men typiske tegn på angst er å trekke ørene bakover, plutselig gjemming eller rømming. Dersom du klarer å identifisere tegnene tidlig, kan du ta noen forebyggende tiltak for å berolige dyret ditt. Det er viktig å aldri straffe dyret ditt for de ulike reaksjonene det viser. Forsøk så godt det lar seg gjøre, å skape en trygg atmosfære ved å oppføre deg som om alt er normalt.

Lydtrening kan skape trygghet

Lydtrening er en effektiv måte å forberede kjæledyret ditt på de høye og uventede lydene som oppstår under fyrverkerioppskytinger. Start treningen flere uker før selve nyttårsaften ved å spille av sanger som lager samme type støy. Det finnes faktisk egne sanger som er laget spesielt for dette - som for eksempel sangen: "Sound Scary". På denne måten får dyret muligheten til å venne seg til ulydene, og dermed øker også sannsynligheten for at dyret kan føle seg trygg på Nyttårsaften.

Egne kosttilskudd for stressmestring

Flere veterinærklinikker har egne kosttilskudd som roer ned dyret. Naturpreparat iHarmoni er et eksempel på et slikt tilskudd som, ved hjelp av beroligende peptider, hjelper dyret til å regulere hjernens reaksjoner på stress.

Vi anbefaler å teste ut kosttilskuddet på dyret ditt 2-3 uker før selve nyttårsaften, slik at dere kan finne ut av hvilken effekt tilskuddet har.

Feromoner - beroligende for dyret

Kunstig framstilte feromoner - tilgjengelig som Adaptil for hund og Feliway for katt - er en annen måte å redusere stressnivåene hos dyret ditt på.

Feromonene finnes både i form av spray og diffusere, og har til hensikt å skape en beroligende atmosfære for dyret. Vår anbefaling er å teste ut bruken av dette middelet i forkant av selve nyttårsfeiringen.

Beroligende legemidler i ekstreme tilfeller

I de mest alvorlige tilfellene av lydfobi og lysfobi hos dyr, kan beroligende legemidler være siste utvei.

Vi oppfordrer alltid dyreeiere til å kontakte den nærmeste dyreklinikken sin, eller en veterinær for mer informasjon og veiledning rundt bruken av slike legemidler.

Reis bort…

Dersom det er knyttet svært stor uro rundt nyttårsfeiringen for hunden din, kan det være lurt å vurdere å ta med seg hunden til et flyplasshotell. I områdene rundt flyplasser er det nemlig forbudt å skyte opp raketter, og miljøet der blir dermed generelt roligere. Blant annet avholder Clarion Hotell Gardermoen et eget nyttårsarrangement for hunder og deres eiere.

Vi oppfordrer alle dyreeiere til å planlegge en ansvarlig og omsorgsfull nyttårsfeiring, slik at feiringen også blir en positiv opplevelse for våre firbeinte venner.