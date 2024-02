Sortland Arbeiderparti er veldig glad for at regjeringen har vedtatt at praktisk prøve for drosjesjåfører blir avviklet.

Vi er svært fornøyde med at regjeringen har lyttet til vårt innspill i denne saken, som vi tok opp med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i valgkampen i forbindelse med hans besøk på Sortland Taxi 2. august 2023. Drosjenæringen i distriktene sliter med rekrutteringen, og vi håper at dette vil bidra til økt rekruttering.

I dag må personer som søker om kjøreseddel for drosje bestå både en teoretisk og en praktisk drosjesjåførprøve hos Statens vegvesen for å kunne bevise at de har god nok fagkompetanse. Nå har Samferdselsdepartementet bedt Statens vegvesen avvikle den praktiske drosjesjåførprøven. Selv om den praktiske drosjeførerprøven avvikles, stilles det fortsatt høye kompetansekrav til drosjesjåfører. Det er viktig, fordi folk må kunne ha tillit til at drosjesjåførene kan jobben sin, og det bidrar en teoretisk prøve til.

Den praktiske drosjesjåførprøven har i dag kun vært tilgjengelig på utvalgte trafikkstasjoner (Bodø, Tromsø og Mo i Rana i denne regionen), og dette har dette gitt både lang reisevei, store kostnader, og noe ventetid for å få ledig time. Den teoretiske prøven vil være tilgjengelig på alle Statens vegvesens trafikkstasjoner.