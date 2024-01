Hva kan vi forvente oss av sambandet Lødingen - Bognes?

Fergesambandet mellom Lødingen og Bognes er det sambandet med mest trafikk i Nord-Norge.

Etter at Lofast blei åpnet har sambandet hatt en jevn økning, og er i dag en svært viktig forbindelse for transport av varer både inn og ut av regionen. Lofoten og Vesterålen er til sammen er kraftsentrum for produksjon av fersk fisk hvor mye transporteres på vei. Fersk fisk har det travelt, og da må ferga gå for å kunne levere råstoff i verdensklasse.

De siste par årene har sambandet ofte kommet i fokus fordi det har vært innstillinger. I 2023 var det til sammen 259 innstillinger på sambandet. Det er et alt for høyt tall, selv om noe av årsaken handler om dårlig vær. Det hevdes jevnlig at man har mannskapsmangel, og utfordringer med å rekruttere personell til fergene. Jobbes det godt nok og på riktig måte for å løse den utfordringen?

Nå venter vi på at de nye fergene skal komme i drift på sambandet. De nye fergene blir elektriske, men vil også ha biodieselgeneratorer som gi tilstrekkelig strøm for normal drift dersom strøm skulle være utilgjengelig. Den nye ferga bygges ved Cemre Shipyard i Tyrkia, og vil ha en marsjfart på 13-14 knop slik at overfartstiden fortsatt vil være i overkant av 60 minutter. Her ligger enda et spørsmål, hvorfor har man ikke satt større krav til å få ned overfartstiden? Det kan virke som at kravene i anbudet ikke har satt tilstrekkelig fokus på å få overfartstiden ned, noe som det burde vært satt krav til. Overfartstiden vil være mer eller mindre like det som de gamle fergen hadde. I 2024 skulle vi vært kommet lenger enn som så.

På fergekaia her i Lødingen skal det nå komme på plass ladekapasitet med et ladetårn som vil være 12 meter høyt. Her kreves det mye energi, og det er flott at miljøfokuset er markant når man skal bygge nytt for fremtiden.

Fergesambandet Lødingen - Bognes er av stor betydning for mange, og vi får håpe at innfasingen av nytt materiell går bra. Dessverre husker vi godt tiden hvor de nye LNG-fergene kom, vi får håpe at det denne gangen går bedre.

Av de nye fergene forventer vi god regularitet for de reisende, og ikke minst for et næringsliv som frakter stadig mer gods ut av en region i vekst. Vi venter i spenning.