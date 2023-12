Forslag i kommunestyret som ble nedstemt av posisjonen

Arbeiderpartiet hadde følgende forslag i kommunestyre som dessverre ble stemt ned av posisjonen. Vi mener at man med enkle grep og tilrettelegging kunne ha ordnet slik at det flotte anlegget kan bli tilgjengelig for ALLE. Derfor hadde vi håpt at ordfører og hennes parti hadde støttet vårt gode forslag om tilrettelegging for bruk av nærmarka.

Tilrettelegging for utvida bruk av nærmarka

Det vurderes en løsning der kommunen bidrar mer aktivt med tilrettelegging av Sortlandsmarka. I området Lomtjønnåsen/Lillevannet og til Pølsesvingen vil det alltid være mange turgåere til fots. Dette er inngangsporten til naturen for alle gående og her finnes gode, tilrettelagte områder for barn. Det er viktig å legge til rette både for skigåere og gående, slik at flest mulig av våre innbyggere har et godt tilbud utendørs i alle årstider.

Sortland kommune må ha et tett samarbeid med lag og foreninger, og et større kommunalt bidrag for å bidra til:

breddeutvidelse av lysløypa slik at det også kan tråkkes løyper til gående

bedre skilting som del av en holdningskampanje om at marka er for alle

utvide lysløypa slik at den strekker seg lengre, gjerne helt til Kleiva

Sortland er jo, slik vi ser det, ekstremt privilegert i og med at det er så mange som ønsker benytte marka både til ski og til fots.

Det er jo nærmest som et luksusproblem! Dette må vi dra fordel av og bruke for alt det er verdt i arbeidet med å fremme folkehelsen.

Vi er opptatt av at alle skal kunne være mest mulig aktiv og bruke Sortlandsmarka mest mulig for aktivitet, rekreasjon og mental rekreasjon. Og hvordan skal vi kunne få dette til??

Sortland er ikke alene om å få denne opphetede diskusjonen på vinteren. Nå som snøen er kommet opplever vi at det på nytt oppstår hete diskusjoner om hvem som skal benytte hvilke deler av lysløypa og Sortlandsmarka. Slike diskusjoner er svært negative for folks bruk av Sortlandsmarka. Mange kvier seg for å bruke den og sitter heller hjemme.