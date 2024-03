Kuttforslagene i Helse Nord er dramatisk, også for vår region. På bakgrunn av det ble det avholdt et ekstraordinært kommunestyremøte i Hadsel, torsdag 14. mars, der strategien for det videre politiske arbeidet mot helsemyndighetene ble diskutert.

Kommunepolitikerne fikk en god og grundig gjennomgang av situasjonen fra kommuneoverlegen Ingebjørn Bleidvin.

Et enstemmig kommunestyre har bevilget 500.000 kr og også undertegnede er enig med ordføreren at “vi har ikke råd til å la være”. Men samtidig stilte jeg spørsmål ift. kvalitetssikring i bruk av midlene, siden jeg har mine tvil om at strategien er riktig og at midlene brukes på best mulig måte. Det som nemlig mangler i strategien er det som ligger i bunn for hele miseren vi har havnet i - foretaksmodellen. Og det er ikke bare jeg som kritiserer den.

Også lokale fagfolk innenfor helse har gått ut i lokalavisene og kritisert utviklingen og prosessen i Helse Nord, blant dem lege og psykiater Reiulf Ruud, som også var overlege ved Vesterålen DPS gjennom 30 år. I sitt innlegg, 28.02.2024 (BLV) kritiserer han foretaksmodellen på det sterkeste og kommer til slutt med følgende oppfordring: “Politikere - spesielt de regionale råd i Hålogaland, Lofoten og Vesterålen samt lokale interessegrupper må gå sammen med grupper fra hele landet for å skrote foretaksmodellen og New Public Management. Det må erstattes med en modell hvor politisk system tar kontroll over styringen av sykehusene i nært samarbeid med fagkompetente organisasjoner. Hovedproblemet med dagens diskusjon er at media og offentlig diskusjon dreier seg om mangel på fagfolk, men ikke om hvorfor det er blitt slik. Skrot foretaksmodellen, slik at det kan bli attraktivt å arbeide innenfor det offentlige helsevesenet igjen.”

Når spesielt ordføreren mente at diskusjonen om foretaksmodellen var en avsporing, også pga. bred enighet rundt modellen på Stortinget, var det naturlig for meg at kommunestyret burde invitere Reiulf Ruud for å kunne utvide horisonten. Men bare undertegnede fra Rødt og Tone Gaasland og Atle Nielsen fra SV støttet tilleggsforslaget. Resten av kommunestyret mente at økt kunnskap og en kritisk gjennomgang av foretaksmodellen ville ikke være behjelpelig i saken. Man får spørre seg hva som er så farlig med økt kunnskap i en så viktig kamp om helsefunksjoner og arbeidsplasser, så farlig at ordføreren tom. ba undertegnede å trekke forslaget.

Og Ruud er ikke alene om å belyse foretaksmodellen. Det gjør også Åse Jakobsen, Ragnhild Verningsen og Pia Birgitte Jessen i sitt innlegg, når de bl.a. mener at: “det er underlig at det aldri stilles spørsmål med byråkratiet i helseforetaket som er kraftig overdimensjonert” og fordrer til slutt at “det må utvikles en modell som i større grad gir politisk styring og som setter pasientene i fokus, ikke økonomien”.

At 22 av 25 kommunestyremedlemmer ønsker å bruke 500.000 kr uten å se nøye på roten av problemet, er svært bekymringsverdig. Men sånn er det antakeligvis når man blir konfrontert med sin egen, feilslått rikspolitikk. Jeg er svært usikker, om jeg kan ha tillit til mine medrepresentanter i sykehuskampen.

René Cortis, Rødt Hadsel