Israels terrorbombing av Gaza

For ente gang opplever vi at Israel med støtte fra USA og flere vestlige land, herunder vår egen regjering sitter og ser på at Israel daglig sender droner og slipper bomber i tusentall over Gaza. Det ser heller ikke ut til at noen bryr seg om hvor bombene lander eller hvem som rammes.

Vi er alle enige om at det var helt uakseptabelt av Hamas å gå væpnet inn i Israel. Resultatet av raidet kjenner vi til; mange ble drept og flere hundre ble kidnappet. Vi har også ha forståelse for at Israel har behov for å få egne innbyggere hjem uten skader.

Men, fremfor å gå i dialog med Hamas trekker Israel og Netannyahu frem militæret og våpenarsenal for å bombe Gaza sønder og sammen. Alt i rettferdighetens navn, Hamas skal knuses; koste hva det koste vil. Det gjennomføres systematisk bombing av Gaza uten tanke på hvor bombene treffer og hvem som rammes. Mennesker, hus og hjem og alt annet nødvendig infrastruktur for at menneskene på Gaza skal kunne leve på en normal måte ødelegges.

Her hjemme siter vår egen regjering og toer sier hender uten å ta stilling til noe som helst. Så lenge USA gir «grønt lys» for Israel terrorbombing tier vår egen regjeringen og sender heller nødhjelp til Gaza som «trøstepremie».

Bø Arbeiderparti begynner å bli svært frustrert og lei regjeringens unnfallenhet overfor Israel og krever at regjeringen med AP i spissen umiddelbart tar klar avstand fra Israel sin måte å gå frem på i sin jakt på Hamas og at regjeringen sier ja til at Palestina blir egen stat.