Hva vil Sortlands by og bygder være uten korps på 17. mai?

Sover vi i timen nå, risikerer vi å miste en rekke tilbud som kan få ringvirkninger for hele Sortlands rike kulturliv, barn og unges oppvekstsvilkår, og muligheten for fortsatt å være en attraktiv bostedskommune.

20. februar skal styret i Kulturfabrikken ta stilling til budsjettregulering, og Sortland Arbeiderparti synes innstillingen er alvorlig!

Forslaget i innstillingen prioriterer administrasjon, voksne og eldre fremfor ungdommene som så sårt trenger de kulturtilbudene som fins.

Her får vi smake på hva det politiske skiftet innebærer.

I det stramme kommunebudsjettet som Høyre og Frp har vedtatt, foreslås følgende kutt for å dekke nye øremerkede tiltak i budsjettet, og for å dekke økte utgifter og inntektstap:

Kutte ungdomsarbeider

Redusere tilbud til sangelever

Øke satsene til kulturskolen

Legge ned kammermusikkserien

Stenge biblioteket tidlig på torsdager

Ingen kveldsarrangement i biblioteket

Budsjettet er rett og slett så stramt, at det ikke er mulig å løse overnevnte oppgaver.

Dette skjer i Sortland, samtidig som alle fagmiljø, foreldregrupper og ungdommen selv ber politikerne om å prioritere barn og unge.

Vi vet hvor viktig forebyggende aktiviteter er for at barn og unge skal trives og ikke havne i utenforskap eller i utrygge ungdomsmiljøer. Undersøkelser fra Ungdata viser at det er sammenheng mellom deltakelse i musikklivet, og fravær av problematferd.

Vi har ikke råd til å være med på kutt i tilbud som vi vet har positiv effekt for gode oppvekstsvilkår.

I Sortland har vi mange barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen. Ved å øke betalingssatsene til kulturskolen – som allerede er høye – utestenger vi flere familier med dårlig råd.

Kammermusikkserien består av musikk fra utøvende profesjonelle musikere. Musikere som setter opp forestillinger uten avlønning, på egen fritid, for å gi et klassisk kulturtilbud av høy kvalitet til Sortlands innbyggere. De 40 000 kronene som er foreslått kuttet, går til produksjon, og ikke til lønn. Vi er heldige som har dette tilbudet i Sortland, og det lille tilskuddet kammermusikkserien får for å opprettholde dette tilbudet er småpenger mot det vi som innbyggere får igjen. Her rokker vi ved en del av den kulturelle frivilligheten, som vi burde være svært takknemlig for at fins. Får ikke profesjonelle musikere holde på med utøvende kunst – holde på med det de brenner for – så vil vi i verste fall miste et tilbud vi kanskje tar for gitt.

Det er en god del av overnevnte musikerne som er våre barns musikkskolelærere, korps- og kordirigenter, de er produsenter for oppsetninger, og de er lærere for elevene på musikklinja på Sortland. Musikklinja og kulturskolen bidrar til å få unge til å samarbeide. Både i forberedelsene til en felles forestilling, ved å øve sammen, og i samspillet det krever å skulle fremføre et felles stykke i lag.

Korps er en del av vår kulturarv. Det er utenkelig å se for seg et 1. maitog uten korpset som går foran i takt med sangene vi kjenner så godt.

Hva vil Sortlands by og bygder være uten korps på 17. mai?

Gode kulturtilbud er gode arenaer for inkludering. Sortland kommune skal ta imot over 200 flyktninger i år. Korps og kor kan være en integreringsarena hvor et felles språk kan deles i musikk.

Kulturtilbudet på kulturfabrikken gjør musikk tilgjengelig i det offentlige rom. Dette kan motivere barn og unge til å søke til musikklinjen, og dermed bidra til å opprettholde en del av et bredt tilbud ved Sortland videregående skole. I en kommune som ønsker vekst er dette viktig for å fortsatt være attraktiv.

Sortland er kjent langt utover kommunegrensen, for de talentene musikkmiljøet lokalt har bidratt med å løfte frem. Sortland har musikere innen et mangfold av sjangre som satte seg på flyet og fløy ut i verden, for å fortelle historien om Vesterålen. Artister som setter Sortland på kartet internasjonalt. Er vi ikke lengre stolte av dette i kommunen vår?

Et så dramatisk kutt får ringvirkninger.

Hva skal til for at unge som er oppvokst i Sortland kommer tilbake etter studier og bosetter seg her? Mangfold er en nøkkel for å lykkes med byutvikling og attraktivitet.

Vi som er politikere i Sortland har et ansvar for å formidle hva kultur betyr for innbyggerne i kommunen vår, og hvilken rolle kunst og kultur spiller i lokalmiljøet.

Kultur, kunst og musikk bidrar til politisk, estetisk og psykologisk mangfold. Det bidrar til inkludering, samarbeid og et sted å samles for innbyggerne våre. Et samfunn med et allsidig kulturliv er inkluderende og også mer interessant.

Det fins mange krefter i Sortland som ønsker å løfte kulturen.

Sortland Arbeiderparti mener:

Vi kan ikke vedta kutt til ungdomsarbeider ved Sortland ungdomsklubb når vi vet om utfordringene enkelte ungdommer i Sortland står overfor.

Vi kan ikke øke satsene til kulturskolen når vi vet at det er mange barnefamilier som står i utenforskap på grunn av dårlig økonomi.

Å slutte med kveldsarrangementer, og stenge biblioteket tidlig på torsdager er å gå i motsatt retning av de fleste andre byer som tvert imot åpner offentlige arenaer for innbyggerne sine.

Vi kan ikke legge ned kammermusikkserien med de ringvirkningene det får for lokalt kulturliv.

Vi tar ikke utfordringene i Sortland på alvor ved å vedta denne innstillingen, her må Høyre og FrP ta et særlig ansvar for sin politikk.