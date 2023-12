Vi ser fram imot dager med fri og feiring. Men noen kviler aldri, og mange av dem arbeider i og for kommunen. De sørger for at vannforsyning og brannberedskap er på topp. De sørger for hjelp ved akutt krise og sykdom. De sørger for åpne veier og lys i husan.

I Sortlands omsorgstjenester sørger omsorgsfulle mennesker for at de mange trengende får hjelp og støtte også når verden rundt dem står stille.

De siste årene har jeg sett eldreomsorgen på nært hold, både innen heimetjenester og på Lamarktunet. Og jeg har sett ansatte som stiller opp med med glød og varme. Det er mennesker som gir av seg sjøl i møtet med eldre mennesker som strever.

Det vil alltid være ting som kan rettes på. Men vennligst ikke rett på ansatte som øser så mye kjærlighet ut over brukere og pasienter. Og ikke rett på det gode matstellet på Lamarktunet. Mat betyr mye for trivsel og helse, og her er kostholdet både variert og velsmakende. Det merkes hos beboerne.

Det skal ikke underslås at Sortlands nye Høyre-budsjett har ført mørke skyer inn over byens eldreomsorg. Hva skjer når de flate kuttene skal gjennomføres? Vi er engstelige på våre eldres vegne.

Men nå altså: God høytid til alle de flotte ansatte som holder hjulene i gang – også i jula!