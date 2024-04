USA og Norge har inngått avtale om at USA skal få disponere arealer i Norge til sitt militære bruk. Dette er en tosidig avtale mellom Norge og USA, ikke en Natoavtale. Dette gjelder foreløpig 8 steder i Norge.

USAs lover skal gjelde på området, og USA skal ha kontrollen med hvem som reiser ut og inn av disse basene. Alle basene er flyplasser, så personale og materiell kan altså komme direkte fra USA uten at Norge har noen kontroll med det.

Hvis personalet gjør noe imot norsk lov utenfor basen mens de er her skal USA ha rettsmyndighet over det.

Dette er altså helt i motstrid til det som er norsk lov og rettspraksis. Men, det ser ut til at dette har gått under radaren til den norske presse og det norske folk generelt!

Det har vært lite debatt om dette. NRKs Debatten tar opp de fleste temaer folk er uenige om, men har dette vært oppe? Det alvorligste for den norske sivilbefolkningen er jo at USA har rett til å avvike fra avtaler tidligere gjort med Norge hvis det er «tjenlig» for USA uten å informere norske myndigheter eller be om lov.

Dette betyr at USA kan plassere atomvåpen på disse basene for seinere bruk. Slike baser blir derfor viktige punkter å angripe for en evt fiende. Hvordan kan dette ha skjedd uten at vi har fått noen muligheter til en brei debatt? Ønsker vi virkelig USA-baser i Norge?

Sortland SV