Sortland kommune vedtok i sak 054/23 kommunestyret 22.06.2023 «Fritt Brukervalg for området Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)». Etter forslag fra Høyre og FrP, ble det vedtatt 14.12.23 i Budsjett og økonomiplanen, at kommunestyret er svært positive til dette, men vil justere kommunestyrevedtaket som følger: For å sikre tilstrekkelig valgfrihet for brukerne skal det være mulig for kommunen å inngå konsesjonskontrakter med inntil 12 private firma eller ideelle organisasjoner. Videre skal kommunedirektørens forslag til konkurransegrunnlag fremlegges til politisk behandling i kommunestyret.

Det ble vedtatt at det legges frem en sak for formannskapet med drøftelse av støttekontaktordningen i Sortland og hvilken modell vi bør ha for å rekruttere flere støttekontakter. Det settes som et mål for 2024 at alle som trenger en støttekontakt skal få det.